В Югре ввели ограничения в связи с коронавирусом

В Югре усилены меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионе за последние дни наблюдается небольшой рост числа новых случаев: по данным на воскресенье - плюс 83 пациента за сутки, днем ранее заболевших было 75, еще днем ранее - 69.

В связи с этим с 16 июня вводится ограничение на проведение массовых мероприятий - принимать в них участие могут не более 20 человек одновременно (включая организаторов). На церемонии бракосочетания в помещении могут присутствовать не более 8 человек (включая сотрудника ЗАГСА и фотографа). Вводится запрет на посещение аттракционов.

Всем организациям рекомендовано перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу.

Образовательным учреждениям необходимо организовать сессии так, чтобы учащиеся могли сдать их дистанционно. "Проведение итоговой аттестации студентов в очной форме с соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров", - уточняется в постановлении губернатора.

Помимо этого, пожилым гражданам и всем, имеющим хронические недуги, предписана самоизоляция. За исключением, если человеку нужно на работу или он прошел вакцинацию от COVID-19. Также можно выгуливать питомцев, обращаться за медпомощью, выносить мусор.

Вернуться на рабочее место из отпуска сотрудники смогут только после ПЦР-исследования, справки о наличии антител или вакцинации.

Детям до 14 лет запрещено посещать торгово-развлекательные центры и кафе без сопровождения взрослых.

Между тем

По данным на 15 июня всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии в Югре зарегистрировано 58 436. Выздоровели за весь период пандемии - 56 846 человек.