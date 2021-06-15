В Тюменской области ребенок помог спасти от пожара село

Пожар, который на прошлой неделе в селе Исетское Тюменской области распространился от вспыхнувшего рядом с жилыми строениями тополиного пуха, мог бы пополнить печальную статистику нынешнего лета по числу возгораний. Но этого, к счастью, не случилось - потушить пламя взрослым помог девятилетний Артем Сохраннов.

Вообще подобные истории в регионе не редки - как минимум три подростка ежегодно вызволяют близких и соседей из огня. И это не считая храбрецов, которые спасают тонущих.

Как передает KP.Ru, в тот злополучный день Артем отпросился у родителей на велопрогулку в старую часть села, а когда свернул на улицу Тюменскую, увидел клубы дыма. С пожаром здесь уже сражались несколько человек. Мальчишка не растерялся: взяв лопату, начал закидывать пламя песком, а чуть погодя, взобравшись на горку, обнаружил еще большее возгорание - огонь подбирался к деревянным постройкам… Спустя время подоспевшие силы помогли локализовать и ликвидировать очаг. Помощь ребенка, который не испугался, а осознанно и четко выполнял необходимые в экстренной ситуации действия, оказалась поистине бесценной, ведь взрослые в те часы попросту были на работе.

Участие Артема в тушении пожара будет отмечено. Поощрить школьника планируют сотрудники местной пожарно-спасательной части и 24-го пожарно-спасательного отряда Ялуторовска.

Вспомним и историю двухлетней давности, когда второклассник из Голышманово Костя Любин вывел из горящего дома годовалую сестру и четырехлетнего брата. Когда родители ушли на работу, младший Славик достал спички. Поначалу невинная игра обернулась страшной трагедий. Оставшийся за главного Костя сообразил собрать малышей и отправить их на улицу. "Мама и папа меня учили, чтобы я, когда горит огонь, выбегал из дома с детьми", - отвечал он потом на вопросы журналистов, почему действовал так, а не иначе. За проявленную самоотверженность при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Любину вручили знак отличия "За мужественный поступок". Такой же награды пару лет назад удостоился четвероклассник из Заводоуковска Юра Козлов: из горящего дома он вывел двух братьев и сестру и, ожидая пожарных, самостоятельно тушил огонь.