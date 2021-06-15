Вблизи свердловского поселка потушили пожар на площади четверти гектара

Вблизи строящегося коттеджного поселка в селе Косулино Белоярского городского округа горели лес, трава и бесхозные постройки на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило накануне в 20.12 по местному времени. Пожарные не дали огню распространиться на населенный пункт. Через два часа пожар локализовали, а в 01.23 ликвидировали открытое горение, в 04.12 завершили поливку на месте пожара.

К тушению огня привлекли тридцать человек личного состава, восемь единиц техники. Пострадавших нет.

За выходные в Свердловской области потушили 580 техногенных пожаров, четверть из них произошла в Екатеринбурге. Спасатели считают, что распространению огня способствовали сухая, жаркая и ветреная погода, обилие тополиного пуха и беспечность жителей.