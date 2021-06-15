Риски АПК получили цифровой паспорт

В России впервые создана цифровая платформа, содержащая данные о рисках растениеводства для каждого муниципального района страны, где осуществляется земледелие.

Ее представил общественности в конце мая Национальный союз агростраховщиков, реализовавший этот проект совместно с профильными научно-исследовательскими институтами.

Процессы смены погодных и геофизических условий требуют от государств масштабных и системных действий. На это, в частности, указал президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию в этом году: "...мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру...". Ответ готовится: как анонсировала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, в стране будет создана национальная система управления климатическими рисками. В части, касающейся агропромышленного комплекса, система агрострахования уже готова внести вклад в эту работу: в 2021 году Национальный союз агростраховщиков совместно с профильными научно-исследовательскими институтами - Всероссийским НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИСХМ) и Институтом институциональных исследований НИУ "Высшая школа экономики" - создал первую в России цифровую платформу, содержащую полные данные об агрометеорологических рисках, угрожающих растениеводству на уровне каждого района страны.

Этот проект, получивший название "Рисковое районирование территории России", реализуется НСА с 2018 года в качестве одной из целевых программ по развитию агрострахования, которые выполняются союзом по согласованию с минсельхозом, минфином и Банком России в соответствии с законом об агростраховании с господдержкой. Союз, получивший статус единого объединения агростраховщиков, с 2016 года стал ответственным за разработку единых стандартов и правил агрострахования с господдержкой.

При этом в страховании урожая сельхозкультур была выявлена проблема: природные условия для возделывания одной и той же культуры могут очень сильно различаться даже в границах одного субъекта, что требует особого подхода к условиям страхования, а быстрое развитие новых сортов и агротехнологий объективно оставляет далеко позади имеющиеся в регионах системы критериев для определения опасности природных явлений. Поэтому НСА поставил задачу - создать современный технологический инструмент, позволяющий оценивать риски возделывания каждой конкретной сельхозкультуры в конкретном муниципальном районе на основе имеющихся данных за последние десятилетия.

Создана цифровая платформа данных о рисках растениеводства для каждого района в России

Таким образом, в качестве главной цели проекта было обозначено создание цифрового "паспорта рисков" для всех районов аграрных регионов РФ. Задача была реализована в течение двух лет: для этого была создана единая информационно-аналитическая база данных, в которой были консолидированы, с последующей аналитической обработкой, все имеющиеся в России официальные сведения о реализовавшихся природных рисках и нанесенном ими ущербе АПК. Это метеонаблюдения 3453 наблюдательных пунктов Росгидромета за 35 лет (с 1984 по 2018 год), данные МЧС, Минсельхоза России и субъектов РФ о чрезвычайных ситуациях в АПК за 20 лет (с 2000 по 2019 год), сведения об урожайности более 100 видов сельхозкультур за 19 лет (с 2001 по 2019 год), данные Россельхознадзора об эпифитотиях. Данные сведения дополняются страховой статистикой НСА и Банка России по агрострахованию с 2012 года - с момента введения закона об агростраховании с господдержкой. Для работы с данными и формирования запросов создана специализированная web-платформа.

Такой инструмент, который впервые позволил аналитически увязать динамику урожайности с историей изменения агроклиматических условий в каждом муниципальном районе России, где есть растениеводческие хозяйства, позволяет анализировать ситуацию с аграрными рисками на трех уровнях: района, субъекта РФ и страны в целом. Тем самым одновременно создаются основы для решения нескольких групп задач управления рисками в АПК.

На уровне района создана основа для принятия решений по выбору условий страхования для отдельных хозяйств, расчету страховых тарифов для них, рекомендаций по страховым программам - это прежде всего интересно страховым компаниям. На уровне каждой области или республики возможно выделить зоны, для которых характерны принципиально разные риски и продуктивность сельхозкультур: на основании этих данных уже региональные органы АПК могут давать рекомендации аграриям и инвесторам по выбору рисков, условий и программ страхования, которые соответствуют условиям их района.

Третий уровень - использование web-платформы для развития системы агрострахования в целом: корректировки критериев, методик, разработки новых страховых программ с учетом конкретного агроклиматического зонирования. В частности, данные web-платформы могут служить основой для запуска в России параметрического, или индексного страхования, при котором страховой случай (гибель посевов) автоматически определяется на основании данных о погоде или стихийном бедствии.

Обновление данных на основании новых периодов, которое будет производить НСА, позволит получать каждый раз актуальные рекомендации, учитывающие новые изменения климата на каждой территории. На презентациях проекта, которые состоялись в апреле и мае в Банке России и Аналитическом центре правительства РФ с участием минсельхоза, МЧС, минфина, научных и экспертных организаций, страховых компаний, а также региональных органов управления АПК и аграрных союзов из 39 регионов РФ, участники обсуждения выразили активную заинтересованность в развитии этого проекта, который представляется перспективным и ведомствам, и аграриям. НСА поддерживает эту точку зрения: прежде всего, будет проводиться насыщение данной web-платформы аналитическими и прогностическими возможностями. Кроме того, НСА в дальнейшем планирует дополнять систему рискового районирования новыми типами данных для более детальной оценки рисков. В перспективе возможна интеграция и с другими цифровыми системами, разработка которых ведется в настоящее время в нашей стране на уровне отраслевых организаций и ведомств.