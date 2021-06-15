Рособрнадзор: Результаты уже прошедших ЕГЭ-2021 не хуже прошлогодних

В Рособрнадзоре озвучили первые итоги прошедших Единых госэкзаменов. Напомним, выпускники уже сдали большую часть ЕГЭ: географию, литературу, русский язык, химию, профильную математику историю, физику и обществознание. Впереди - иностранные языки, биология и информатика. Предварительные итоги уже подведены - на основе результатов первых четырех ЕГЭ.

В этом году ребята сдают ЕГЭ на том же уровне, что и их "коллеги" прошлым летом, отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Падения результатов, которое прогнозировали некоторые эксперты, ссылаясь на пандемию и дистанционное обучение, не произошло. А кое-где есть даже рост. И это, отметил глава Рособрнадзора, большое достижение.

- Признаюсь, опасения были и у нас, волновались - ведь в некоторых регионах, в том числе и в Москве, в самом начале учебного года старшеклассникам пришлось учиться онлайн, - сказал Музаев. - Ребята справились, но кроме них, на высоте были и наши учителя: не было ни одного случая отказа от работы, даже когда началось очное обучение и для многих педагогов в возрасте были риски.

Итак, по 4 предметам - химии, литературе, географии и русскому языку - в этом году выдающиеся знания показали 5609 человек. Это "золотой фонд", те, кто получил на экзамене 100 баллов.

Более 212 тысяч человек - высокобалльники: те, кто сдал экзамены на 81 балл и выше.

Пройдемся по предметам. Химия: средний тестовый балл 53.8, высокие баллы получили почти 11,5 тысячи школьников. Литература: средний тестовый балл сохранился на уровне прошлого года - 66. Сто баллов - у 1355 человек, 81 и выше получили более 10 тысяч. А прошлым летом таких было на тысячу меньше. Рост несмотря на удаленку! География: средний тестовый балл тоже не изменился - 59. Сто баллов заработали 120 выпускников, более полутора тысяч - среди высокобалльников. И тут рост по сравнению с 2020 годом - тогда высокие баллы получили 1388 человек.

Русский язык: тут высокий средний балл - 71,4. Стобалльников - 3,5 тысячи, высокобалльников - почти 189 тысяч. По сравнению с прошлым годом это на 10 с лишним тысяч больше.

- В пандемийный год это очень высокие результаты, - подчеркнул Анзор Музаев.