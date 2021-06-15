Россия переориентирует поставки фанеры из ЕС в Великобританию, США и Китай

Европейская комиссия одобрила на шесть месяцев введение предварительных антидемпинговых пошлин на березовую фанеру из РФ. Для российских потребителей, в отличие от экспортеров, новость скорее позитивная - больше материалов должно остаться в стране. В апреле Минпромторг рассматривал возможность ограничить экспорт фанеры или даже запретить ее вывоз. Но участники рынка говорят, что ситуация изменилась, ограничения сейчас не нужны.

Пошлины установлены индивидуально для четырех российских предприятий: 15,7% для Вятского фанерного комбината (входит в состав Segezha Group) и российского предприятия финской UPM-Kymmene (завод в Чудово Новгородской области), 15% для Сыктывкарского фанерного завода и 15,3% для Жешартского фанерного комбината. Для всех остальных поставщиков фанеры из РФ размер антидемпинговой пошлины составит 15,9%.

Решение о введении пошлины было принято по итогам расследования, инициированного в ответ на жалобу крупных производителей фанеры Польши и Латвии на демпинг со стороны российских поставщиков.

От введения пошлины пострадают в первую очередь европейские покупатели. "Рынок сегодня настолько дефицитный, что ущерб от введенных пошлин будет не для производителей в России, а для потребителей в ЕС", - считает управляющий директор по реализации программ развития и лесной политике Segezha Group (входит в АФК "Система") Николай Иванов. Цены на фанеру за год выросли примерно на 40%, сообщил он. Это стимулирует экспорт продукции. В январе-апреле 2021 года он увеличился на 9,9% до 1,062 млн кубометров, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы . В денежном выражении за тот же период экспорт фанеры вырос на 26,4% до 486,2 млн долл.

Производители фанеры испытывали большие сложности при экспорте продукции в 2018-2020 годах, обращает внимание генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов: "Серьезно падали цены, предприятия были вынуждены работать на грани маржинальности. Некоторые экспортные рынки были потеряны". Из-за дополнительных пошлин российская фанера перестала поставляться в Турцию и Индию.

Сейчас ситуация изменилась. Цены и спрос на материалы из дерева высокие, что позволяет производителям чувствовать себя уверенно. При нынешнем спросе на фанеру производители могут переориентировать ее поставки на рынок Великобритании, США и Китая, отметил Николай Иванов. Однако вариант направить дополнительные объемы материала на внутренний рынок они не рассматривают.

Высокие мировые цены на пиломатериалы и материалы из древесины приводят к их дефициту на внутреннем рынке. В апреле Минпромторг рассматривал возможность в исключительных случаях ограничивать (или и вовсе запрещать) экспорт фанеры и распиленных лесоматериалов. Два этих товара предлагалось внести в перечень существенно важных для внутреннего рынка страны товаров, экспорт которых при необходимости возможно будет временно ограничить или запретить.

Однако участники рынка уверены, что ограничения по экспорту фанеры излишни. "Сейчас дефицита на внутреннем рынке нет, несмотря на то, что потребление фанеры выросло на 10-15% за счет увеличения объемов строительства", - говорит Тимур Иртуганов. Дефицит этого материала наблюдался непродолжительное время в начале года и был связан с повышенным спросом на мебель.

Большая часть березовой фанеры, которая производится в России, уходит на экспорт. "Мы производим в четыре раза больше фанеры, чем потребляем на внутреннем рынке, - поясняет Тимур Иртуганов. - Внутренний рынок фанерой российского производства обеспечен на 100%". Поэтому дополнительные ограничения могут привести к перенасыщению рынка и проблемам со сбытом у производителей продукции.

Совсем иная ситуация с пиломатериалами. В отличие от фанеры они используются в большом количестве в частном домостроении. За год их стоимость увеличилась вдвое. В Ассоциации деревянного домостроения отмечают, что ситуацию до сих пор не удается стабилизировать. Решение ограничить экспорт древесины хвойных пород не принято. "В рабочем режиме консультации идут, но официального ответа нет", - сообщил директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров.

С 1 июля и до конца 2021 года в России начнут действовать экспортные пошлины в размере 10% на вывоз древесины с уровнем влажности свыше 22%. "Это хорошая мера в долгосрочной перспективе. Государство дает бизнесу сигнал, что необходимо увеличивать добавленную стоимость и глубокую переработку древесины", - отметил Фидаров. Он пояснил, что эта мера может дать хороший результат и обеспечить пиломатериалом внутренний рынок, ограничив экспорт продукцией глубокой переработки. Но эффекта придется ждать 5-10 лет. Пошлина не способна сдержать экспорт пиломатериалов в ближайшей перспективе и при нынешнем уровне цен. "Пошлина в 10% не сильно повлияет на планы экспортеров, им будет выгоднее вывозить древесину, чем направлять ее на внутренний рынок", - отметил Фидаров. Видимого эффекта от пошлины можно ожидать, если цены на пиломатериалы начнут снижение на мировых рынках. А для этого необходимо дождаться его насыщения продукцией.

Первые новости о снижении цен начали поступать из США, в Чикаго пиломатериалы потеряли 40% в сравнении с ценовым максимумом, достигнутым 10 мая, сообщает Bloomberg. Лесопилки Северной Америки догнали "безудержный спрос на жилищное строительство". Склады начинают заполняться готовой продукцией, а покупатели, напротив, стали проявлять сдержанность и приобретать материалы только в случае крайней необходимости.