Россия занялась научной кооперацией для разработки решений связи 6G

Россия прорабатывает варианты научного сотрудничества по разработке решений шестого поколения связи 6G. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

Говоря о "точках роста" в использовании российского оборудования в сфере мобильной связи, чиновник отметил, что сейчас в реестре радиоэлектронного оборудования присутствуют, в частности, базовые станции LTE.

Ранее сотрудники Научно-исследовательского института радио и Сколковского института науки и технологий спрогнозировали, что пилотные сети 6G могут появиться в 2026-2030 годах, а их полномасштабное коммерческое использование стоит ждать к 2035 году.

По словам экспертов, основное отличие сетей шестого поколения от 5G - увеличивающееся многообразие услуг для абонентов. Так, среди сервисов могут появиться голографическая связь, тактильный интернет и цифровые "двойники". Кроме того, сети 6G будут означать эпоху интернета всего (Internet of Everything, IoE). В отличие от интернета вещей, в IoE управление будет осуществляться искусственным интеллектом.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 терабит в секунду.