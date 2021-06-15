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15.06.2021 11:11
Рубрика: Общество

Россиянам больше будет не нужен бумажный полис ОМС

Текст: Елена Манукиян
В России запустят единую информационную систему обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) и появится электронный реестр застрахованных лиц. Благодаря этому получить бесплатную медицинскую помощь люди смогут в любой поликлинике страны, а бумажный медицинский полис скоро будет вовсе не нужен. Он может потребоваться только в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию. Правила работы новой информационной системы утвердил 15 июня глава кабмина Михаил Мишустин.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Запуск ГИС ОМС поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, упростит взаимодействие участников системы ОМС, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Основными пользователями информационной системы будут ФФОМС, Минздрав, а также подведомственные им организации. Отмечается, что система начнет вводиться в эксплуатацию поэтапно и будет полностью усовершенствована в 2022 году. На ее развертывание выделено 2,8 млрд рублей, в том числе - 1 млрд рублей в 2020 году и 1,8 млрд рублей в 2021 году.

Также для информирования граждан о бесплатной медицинской помощи будет запущен новый портал.

Общество Здоровье Экономика Страхование Правительство Председатель Правительства Реформа системы медицинского страхования

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