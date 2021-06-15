Россиянам рассказали об опасных приложениях "ВКонтакте"

Приложения, авторы которых обещают раскрыть информацию о гостях, посещающих страницу пользователя "ВКонтакте", не гарантируют конфиденциальность данных и повышают вероятность кражи денег.

Это выяснили специалисты "Роскачества", изучившие несколько десятков подобных мобильных программ.

Многие из таких приложений отправляли пользовательские данные на сторонние серверы, а также показывали навязчивую рекламу, которую предлагалось отключить за плату.

Кроме того, часть этих приложений требовала доступ к камере смартфона, внутреннему хранилищу и другим "чувствительным" областям.

Эксперты считают, что одним из главных рисков использования подобных приложений является передача данных учетной записи на сторонний сервер. Если логин и пароль от "ВКонтакте" пользователь использует и на других сервисах, то все аккаунты будут скомпрометированы.