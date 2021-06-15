Россияне стали чаще отправлять посылки за рубеж

Количество посылок из России в зарубежные страны стабильно растет, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Так, за I квартал за границу доставлено 1,2 млн отправлений, что на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Чаще всего посылки уходят в США - почти 33% от общего числа отправлений. На долю Германии приходится 8,3% посылок из России, Великобритании - 5,7% , Украины - 4,9% и Канады - 3,5%.

В пресс-службе также подчеркнули, что больше половины отправителей - это российские продавцы интернет-магазинов, которые шлют за рубеж русские промыслы, молодые мейкеры из регионов, украшения, одежду и обувь.

А вот письма из России чаще уходят в Белоруссию, Казахстан и на Украину. Отмечается, что на четвёртом месте по популярности - США, на пятом - Германия.

Самыми же непопулярными направлениями оказались Аруба, Бонэйр и Ботсвана.