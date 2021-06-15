Россияне все чаще оформляют цифровые карты

Новости

Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020 23:39
Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране 23:32
Олич объяснил причины ухода из ЦСКА 23:05
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 23:02
Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов 22:48
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку 22:45
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса 22:37
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА 22:24
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 22:21
Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 22:17
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 22:13
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 22:08
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 22:07
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 21:59
Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 21:55
Оформление виз для близких родственников россиян упростят 21:35
Цена нефти поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года 21:33
Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР 21:25
Песков: Подписания документов на саммите в Женеве не планируется 21:15
В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок 21:08
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 20:48
Производство музыкальных инструментов в РФ за три года увеличилось в 5 раз 20:45
В Крыму мотоциклистка насмерть разбилась на мокрой трассе 20:40
Движение по всей ЦКАД запустят в июле 20:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 21:55
Рубрика: Экономика

Без кошелька и кредитки

Россияне все чаще оформляют цифровые карты
Текст: Юлия Акиньшина
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактной оплаты при помощи электронных кошельков, рассказал "РГ" директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев. "У нас отлично развита инфраструктура, которая поддерживает бесконтактные платежи: терминалы оплаты, банкоматы, проезд в транспорте можно тоже оплатить бесконтактно, приложив карту, часы или смартфон", - сказал он.

В последние годы переход россиян "в цифру" ускорился. С ростом проникновения гаджетов с NFC доля оплат смартфонами может превысить половину от общего объема безналичных платежей уже в 2022 году. А через 4-5 лет пластиковые банковские карты в России окончательно уйдут в прошлое.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Пандемия стимулировала бесконтактные платежи

"Резкий рост спроса на цифровые карты подтверждает эту тенденцию: за полтора года наши клиенты оформили полмиллиона цифровых карт. Мы планируем, что в 2023 году до 40% от общего объема эмиссии карт нашего банка будет выпускаться именно в цифровом формате", - говорит начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.

При этом транзакционная активность клиентов, которые оформили цифровую карту, в среднем на 20-30% выше пластиковых карт. "Люди чаще берут с собой мобильное устройство, чем кошелек с картами и соответственно имеют больше возможности для покупки нужной вещи. Для банков это тоже выгодно, поэтому они стараются мотивировать клиентов пользоваться цифровыми картами", - добавляет директор департамента карточных продуктов Банка "Хоум Кредит" Юрий Коптяев.

Цифровую карту невозможно потерять - в отличие от пластиковой она всегда доступна клиентам в их смартфонах. "Данные виртуальной карты хранятся в мобильном приложении банка в усеченном виде и если физическую карту можно потерять, ее могут украсть или сфотографировать данные, то с виртуальной такое невозможно", - говорит директор департамента розничного бизнеса Абсолют банка Виталий Костюкевич.

Цифровую карту невозможно потерять - в отличие от пластиковой она всегда доступна в смартфоне

Виртуальные карты не только полезны с точки зрения экологии, но и куда менее опасны, чем физические. На таком типе карт как минимум отсутствует риск кражи карты или мошенничества, связанного с кражей реквизитов, так как виртуальная карта защищена от возможности сделать дубль самой карты или ее фото. Чтобы получить реквизиты виртуальной карты, нужно пройти этап аутентификации в мобильном приложении банка, где находятся сами реквизиты, отмечает начальник управления транзакционных розничных продуктов Газпромбанка Максим Яныгин.

Все остальные риски, присущие физическим картам, сохраняются и на виртуальных - хакерские атаки на приложение, вирусы в телефоне, также есть риск списания денежных средств из-за ввода реквизитов карты на недобросовестных сайтах.

Экономика Финансы Digital Технологии

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит