Россияне все чаще оформляют цифровые карты

Россия занимает первое место в мире по уровню проникновения бесконтактной оплаты при помощи электронных кошельков, рассказал "РГ" директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев. "У нас отлично развита инфраструктура, которая поддерживает бесконтактные платежи: терминалы оплаты, банкоматы, проезд в транспорте можно тоже оплатить бесконтактно, приложив карту, часы или смартфон", - сказал он.

В последние годы переход россиян "в цифру" ускорился. С ростом проникновения гаджетов с NFC доля оплат смартфонами может превысить половину от общего объема безналичных платежей уже в 2022 году. А через 4-5 лет пластиковые банковские карты в России окончательно уйдут в прошлое.

"Резкий рост спроса на цифровые карты подтверждает эту тенденцию: за полтора года наши клиенты оформили полмиллиона цифровых карт. Мы планируем, что в 2023 году до 40% от общего объема эмиссии карт нашего банка будет выпускаться именно в цифровом формате", - говорит начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.

При этом транзакционная активность клиентов, которые оформили цифровую карту, в среднем на 20-30% выше пластиковых карт. "Люди чаще берут с собой мобильное устройство, чем кошелек с картами и соответственно имеют больше возможности для покупки нужной вещи. Для банков это тоже выгодно, поэтому они стараются мотивировать клиентов пользоваться цифровыми картами", - добавляет директор департамента карточных продуктов Банка "Хоум Кредит" Юрий Коптяев.

Цифровую карту невозможно потерять - в отличие от пластиковой она всегда доступна клиентам в их смартфонах. "Данные виртуальной карты хранятся в мобильном приложении банка в усеченном виде и если физическую карту можно потерять, ее могут украсть или сфотографировать данные, то с виртуальной такое невозможно", - говорит директор департамента розничного бизнеса Абсолют банка Виталий Костюкевич.

Цифровую карту невозможно потерять - в отличие от пластиковой она всегда доступна в смартфоне

Виртуальные карты не только полезны с точки зрения экологии, но и куда менее опасны, чем физические. На таком типе карт как минимум отсутствует риск кражи карты или мошенничества, связанного с кражей реквизитов, так как виртуальная карта защищена от возможности сделать дубль самой карты или ее фото. Чтобы получить реквизиты виртуальной карты, нужно пройти этап аутентификации в мобильном приложении банка, где находятся сами реквизиты, отмечает начальник управления транзакционных розничных продуктов Газпромбанка Максим Яныгин.

Все остальные риски, присущие физическим картам, сохраняются и на виртуальных - хакерские атаки на приложение, вирусы в телефоне, также есть риск списания денежных средств из-за ввода реквизитов карты на недобросовестных сайтах.