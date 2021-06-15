"Российская газета" приглашает на книжный фестиваль "Красная площадь"

Седьмой Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в самом центре российской столицы с 17 по 20 июня и по доброй традиции соберет писателей и издателей, актеров и музыкантов и, конечно же, читателей со всей страны.

В этом году парад книг на главной площади страны пройдет одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Сотни мероприятий пройдут на традиционных площадках - "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия", "Деловая площадка" и, конечно, "Главная сцена" и "Малая сцена". Отдельная программа готовится для профессионалов книжного бизнеса.

Традиционно "Российская газета" в торговом шатре №12 и Зоне прессы (слева от главной сцены) предлагает посетителям оформить подписку на любые издания "РГ" по специальным ценам и получить подарки.

Расположение стенда "РГ" и дискуссионных площадок можно увидеть на схеме Фестиваля:

Фото: Шиянов Николай

В книжных рядах на Красной площади и в ГУМе издатели со всей страны представят сотни тысяч книг, в программе Фестиваля более полутысячи мероприятий для взрослых и детей.

Приглашаем вас на презентации книг авторов "Российской газеты":

17 июня

Шатер История отечества

13:30 - 14:15 Презентация специального выпуска журнала "Родина" к 80-летию начала Великой Отечественной войны "22 июня 1941 года". Секретные документы и свидетельства участников сражений, опубликованные впервые.

• фрагменты интервью командующего Черноморским флотом вице-адмирала Октябрьского и военного коменданта Севастополя Старушкина;

• воспоминания правнучки маршала Константина Рокоссовского о первой боевой награде прадеда, историю которой в его семье передают из поколения в поколение;

• рассказ о десятидневном сражении подземного гарнизона лейтенанта Ветрова, отказавшегося выполнять в окружении приказ на отход;

• обращение 64-летнего белого генерала, начальника штаба Деникина и Врангеля, Петра Махрова к советским властям с просьбой о зачислении в ряды Красной Армии.

Спикеры: военный обозреватель журнала, кандидат исторических наук Андрей Смирнов и автор издания, кандидат исторических наук Ольга Чагадаева.

Шатер Нон-фикшн

17:15 - 18:00 Презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 3"

Новая книга известного историка разведки, заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова посвящена 100-летию создания отечественной внешней разведки ИНО - ПГУ - СВР. Главная ее особенность: новые, только что открытые герои, в основном разведчики-нелегалы. Некоторых из них, а также их жен и боевых спутниц автор знал лично. Вы познакомитесь с Героем Советского Союза Михаилом Васенковым, ушедшим в разведку еще во второй половине 1970-х, с Героями России Юрием Шевченко и Виталием Нетыксой и несколькими другими выдающимися разведчиками, чьи подвиги буквально до последних месяцев были под грифом "Совершенно секретно", узнаете имя первого послевоенного Героя Советского Союза среди разведчиков. Специально для этой книги частично рассекречены личное дело великого Кима Филби и добытые им важнейшие документы. Вам будет представлен таинственный нелегал из Берлина, работавший под оперативным псевдонимом "Топаз", о котором знаменитый генерал Маркус Вольф (и он присутствует в этой книге) говорил, что его настоящее имя никогда не будет предано огласке, а автор приводит откровеннейшую исповедь этого фантастического разведчика. В Шотландии автор общался с прототипом Джеймса Бонда - сэром Фицроем Маклином, который под прикрытием дипломата работал в Москве еще в 1930-е годы и закончил свою успешную деятельность в 1990-х годах.

18 июня

Шатер Нон-фикшн

15:15 - 16:00 Презентация книги Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины"

Супруга Льва Николаевича Толстого Софья Андреевна (1844-1919) еще при жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. О ней писали газеты, ее снимал пионер русского кинематографа Александр Дранков, ее образ был запечатлен в первых художественных фильмах о жизни "великого Льва". И сегодня ее фигура привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей. Она прожила с Толстым почти полвека, родила тринадцать детей, была его верной подругой и литературной помощницей. Но именно из-за конфликта с женой Толстой в 1910 году бежал из Ясной Поляны. Писатель и журналист, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате - онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. Два взгляда - мужчины и женщины. Две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя.

19 июня

Шатер История отечества

14:15 - 14:45 Презентация книги Ариадны Рокоссовской "Маршалы победы. Семейные воспоминания"

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, правнучки Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, собраны интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы опубликованные в "Российской газете". Великие полководцы, командовавшие фронтами и армиями, были людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Они производили неизгладимое впечатление на всех, кто имел счастье общаться с ними. Но какими они были людьми, что ощущали наедине с собой в редкие минуты затишья между боями, что вспоминали, перечитывая письма из дома? У вас есть уникальный шанс узнать, какими были герои войны в обычной жизни, какими они остались в воспоминаниях своих родных и близких, для которых они не просто герои документальной хроники, а отцы и деды, живая семейная история.

Шатер Нон-фикшн

22:15 - 23:00 Презентация книги Валерия Выжутовича "Борис Фирсов: Путь от Варшавского вокзала"

Борис Максимович Фирсов - основатель Европейского университета в Санкт-Петербурге. Уже одним этим он обеспечил себе место в истории русской культуры. Социолог, философ, организатор науки, один из нравственных авторитетов в профессиональном сообществе - это тоже о нем. История его жизни, рассказанная Валерием Выжутовичем, полна головокружительных поворотов. Это история о том, как инженер-электрофизик стал доктором философских наук, а партийный функционер, шедший к вершинам власти, сделался критиком советского строя, либералом-западником, чуть ли не диссидентом. Каждая новая жизнь Бориса Фирсова была непохожа на предыдущую, и в каждой ему удавалось и удается самореализоваться.

20 июня

Главная сцена

11:00 - 11:45 Айда к Пушкину!

Знаменитые пушкинские усадьбы и музеи-заповедники приглашают в гости.

"Российская газета" вместе с Ассоциацией литературных музеев России назовет причины, почему стоит непременно отправиться в Михайловское и на Мойку, в Гурзуф и в Болдино... На связь с Красной площадью выйдут знаменитые пушкинские музеи и усадьбы.

Директор музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев представит карту пушкинских музеев страны и зарубежья. Директор ГМИРЛИ им. В.И. Даля Дмитрий Бак пристрастно расспросит шеф-редактора портала ГодЛитературы.РФ Михаиля Визеля про его книгу "Пушкин. Болдино. Карантин".

Шатер Нон-фикшн

14:15 - 15:00 Презентация Михаила Визеля "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830"

"Всякий карантин может обернуться Болдинской осенью", - пишет в предисловии Михаил Визель. И действительно - если разобраться, это же просто удивительно, как краткая и сугубо хозяйственная поездка в нижегородское имение осенью 1830 года неожиданно стала для 31-летнего Пушкина трехмесячной "творческой командировкой". Как мы помним, с 5 сентября по 1 декабря 1830 года был дописан "Онегин", написаны "Маленькие трагедии" и новаторские (для самого Пушкина и для всей русской литературы) "Повести Белкина", поэма "Домик в Коломне", не говоря про несколько десятков лирических стихотворений. Благодаря чему Болдинская осень вошла в историю как наивысший взлет гения в расцвете сил.

А еще Пушкин писал письма. До нас дошло 19 писем разным корреспондентам - в первую очередь, разумеется, невесте - m-lle Гончаровой, 18-летней Наташе. Но также друзьям и коллегам, в которых он придерживался слога, прямо сказать, неформального. И в нашем распоряжении теперь оказалось что-то вроде "Инстаграма" или "Фейсбука", по которому мы можем восстановить: чем именно занимался Пушкин в свою Болдинскую осень? Как она оказалась - Болдинской? Письма Пушкина и дают понять - как.

Шатер Художественная литература

18:15 - 19:00 Презентация книги Юрия Лепского "Бродский только что ушел"

"Автор задает вопросы тем, кто хорошо знал Иосифа Александровича. Его друзья показывают места, где Бродский был счастлив, которые просто любил и которыми охотно делился с другими. Эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском тем, кто не был с ним знаком. Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями? " - Валентина Полухина, литературовед, почетный профессор Кильского Университета, Лондон.

Информацию о проходе, времени работы фестиваля вы найдете здесь.

Мы ждем гостей фестиваля на презентации книг авторов "Российской газеты", а также приглашаем к нам в торговый шатер №12 и в Зону прессы (слева от главной сцены), где можно оформить подписку на все издания "Российской газеты" по специальным ценам.

До встречи на Книжном фестивале "Красная площадь"!