Российские банки вывезли максимальную сумму наличных долларов

В апреле российские банки вывезли из страны максимальную с начала 2021 года сумму наличных долларов, при этом немного сократив вывоз наличных евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Объем наличных долларов, вывезенных банками в апреле, достиг 332,4 млн. Это в 1,5 раза выше, чем в марте, следует из данных регулятора, и самый высокий показатель с начала года. Так, в январе было вывезено 294,7 млн, а в феврале - 172,3 млн долларов.

Вывоз евро сократился на 1% - 82,2 млн в долларовом эквиваленте против 82,9 млн в марте. Сокращение объемов вывозимых наличных евро наблюдается с начала года - в январе из России вывезли 90,6 млн.

По данным ЦБ РФ, ввоз долларов также растет - в апреле объем составил 906,5 млн (+30% к марту). Ввоз наличных евро наоборот упал до 483 млн в долларовом эквиваленте с 997,7 млн в марте. Это не самое малое значение с начала года - в январе банки ввезли наличных евро на сумму 312,4 миллиона в долларовом эквиваленте, в феврале заметно больше - 703,7 миллиона.