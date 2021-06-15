При финансировании "зеленых" проектов компании смогут получить не только скидку от инвестора от 4 до 10 базисных пунктов доходности по специальным облигациям, но и субсидии от государства, разработку которых сейчас завершают в минэкономразвития.

Об этом сообщил журналистам первый зампред Центробанка Сергей Швецов. По его словам, такие инструменты поддержки ESG-проектов будут особенно эффективными при низких процентных ставках в экономике.

Аббревиатура ESG означает повышенное внимание к экологической и социальной составляющим своей работы, а также использование гармоничных принципов корпоративного управления. Особое внимание банков к "зеленым" проектам и готовность участвовать в них, пусть даже жертвуя частью прибыли, объясняется несколькими факторами. Во-первых, по данным исследователей, бизнес, следующий принципам ESG, менее рискованный. Это требует более вдумчивого и осторожного подхода к деятельности, а, значит, риски срыва сроков возврата кредитов у таких игроков рынка снижаются.

Во-вторых, "зеленые" проекты развиваются из-за перехода к низкоуглеродной экономике, о котором объявил целый ряд стран бывшего СССР, в том числе Россия. По данным S&P, в расчете на душу населения годовой выброс парниковых газов в нашей стране составил 16,9 тонны, среднемировой уровень - 4,7 тонны. Для сокращения выбросов потребуются крупные капиталовложения, и привлечь финансирование поможет развитие специальных рыночных инструментов (таких, как специальные сегменты устойчивого развития на фондовых биржах и специальные требования к выпускам инструментов ESG).

Спрос на "зеленые" финансовые продукты есть со стороны бизнеса, граждан и государства, подтвердили в ЦБ. Помимо решения задач перевооружения промышленности на основе наилучших доступных технологий те же средства окажутся полезными и в относительно простых жизненных ситуациях. Например, при покупке "зеленого" жилья можно рассчитывать на снижение ставки по ипотеке.

Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство готовит постановление, определяющее классификацию и правила использования (таксономию) "зеленых" облигаций. Оно может быть принято уже в июне, заявил замглавы минэкономразвития Илья Торосов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Задача государства - создать инструменты для экологической трансформации экономики

По его словам, задача государства - создать инструменты для экологической трансформации экономики страны и посмотреть, как бизнес будет ими пользоваться. "У нас есть огромные перспективы "зеленого" развития, мы можем быть бенефициарами экологической повестки, главное - быть готовыми и вовремя подготовить инфраструктуру", - добавил Илья Торосов.

В S&P полагают, что банковское регулирование в отношении ESG-факторов в России, странах СНГ, на Украине и в Грузии будет развиваться и создавать возможности для бизнеса, а также и новые регулятивные требования. Сейчас, по оценкам аналитиков, региональный рынок инструментов ESG находится на начальной стадии развития, объем находящихся в обращении долговых обязательств устойчивого развития небольшой. Основная часть таких инструментов (совокупным объемом 3,3 миллиарда долларов в 2018-2020 гг.) размещена эмитентами из России, в основном "РЖД" (около 2,2 миллиарда долларов.). "Мы ожидаем, что эмиссия инструментов устойчивого развития в странах региона будет увеличиваться и постепенно распространится на другие рынки региона в ближайшие два года", - отмечают в S&P. Помимо российских эмитентов "зеленых" бумаг на рынок могут выйти эмитенты из Украины и Узбекистана.

Между тем

Усилия мирового сообщества по борьбе с изменением климата под влиянием парниковых газов и переход на низкоуглеродную экономику могут противоречить глобальным интересам России, однако для точного моделирования ситуации не хватает данных. Такую точку зрения высказали ученые, принявшие участие в низкоуглеродном диалоге "Сколково" "Моделирование сценариев декарбонизации и адаптации: роль в принятии политических и экономических решений".

"Изменение климата - это не только зло, пожары и наводнения, - сказал руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Росгидромета, профессор Олег Анисимов. - Есть и позитивные изменения. Огромные расходы Россия несет на содержание северных территорий. При повышении температуры они сократятся. Лесная зона, наоборот, расширится, проникнет дальше на север. Увеличиваются территории, где можно вести устойчивое сельское хозяйство".

При этом возникают и опасные явления, добавил он. Рост полноводности рек может привести к увеличению числа наводнений. Однако ущерб от них можно сократить, если перенести населенные пункты из пойменных участков на более высокие. Таяние вечной мерзлоты приводит к ослаблению фундаментов построенных в Арктической зоне зданий - это тоже создает риски. Но такое явление можно предусмотреть, заранее предпринять необходимые меры для предупреждения катастрофических последствий, считает Анисимов.

"Возможно, потепление на четыре градуса нам в отличие от Европы выгодно. Сложности, безусловно, возникнут, но преимущества могут оказаться более весомыми, - резюмировал он. - К сожалению, детальных подсчетов никто не проводил, есть только отдельные разрозненные работы. Принимая решения по участию в международных климатических проектах, нам надо учитывать баланс новых рисков и возможностей. Нужен научно обоснованный подход, а не спонтанные решения".

Эта теория тоже не исключает применения ESG-инструментов - все-таки они нужны не только для борьбы с глобальным изменением климата. И даже если не ставить во главу угла задачу сокращения эмиссии парниковых газов, переход на лучшие технологии поможет не только улучшить экологическую ситуацию, но и создать условия для серьезного экономического роста.