Российский мультфильм продан на ведущий французский телеканал

По сюжету картины - где-то в лаборатории Восточной Европы происходит авария, в результате которой человек получает ненужные ему самому сверхспособности. Он не желает быть супергероем и спасать мир, а стремится вернуться к прежней жизни. Однако даже приобретенная суперсила не избавляет героя от его насущных проблем.

"В этом фильме для меня важны такие темы, как наше взаимодействие со странностями или бегство от клаустрофобии в открытое пространство", - говорит режиссер проекта Кирилл Хачатуров (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

На сегодняшний день анимационный фильм "Голый" получил более 35 номинаций на различных киносмотрах и 9 наград. Фильм стал лауреатом таких фестивалей, как Annecy, киносмотров в Загребе, Оттаве, а также первым анимационным фильмом, получившим награду за лучшую режиссуру на российском кинофестивале "Меридианы Тихого".

Дистрибуцией фильма занимается компания Vostok - первое дистрибуционное агентство российского короткометражного кино, созданное в феврале 2019 года продюсерами Янной Буряк и Николаем Ярошенко. Цель агентства - международное продвижение и продажа российского короткого метра.