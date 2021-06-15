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15.06.2021 11:09
Рубрика: Культура

Российский мультфильм продан на ведущий французский телеканал

Текст: Сусанна Альперина
Французский телеканал ARTE приобрел права на показ российского анимационного фильма "Голый". Мультфильм российского сценариста и режиссера Кирилла Хачатурова вышел на телеканале в рамках программы короткометражного кино Court-circuit. В течение первых 7 дней с даты размещения мультфильма на сайте ARTE жителям европейских стран будет доступна возможность его бесплатного просмотра.
Фото: Предоставлено VOSTOK Фото: Предоставлено VOSTOK
Фото: Предоставлено VOSTOK

По сюжету картины - где-то в лаборатории Восточной Европы происходит авария, в результате которой человек получает ненужные ему самому сверхспособности. Он не желает быть супергероем и спасать мир, а стремится вернуться к прежней жизни. Однако даже приобретенная суперсила не избавляет героя от его насущных проблем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В этом фильме для меня важны такие темы, как наше взаимодействие со странностями или бегство от клаустрофобии в открытое пространство", - говорит режиссер проекта Кирилл Хачатуров (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ").

На сегодняшний день анимационный фильм "Голый" получил более 35 номинаций на различных киносмотрах и 9 наград. Фильм стал лауреатом таких фестивалей, как Annecy, киносмотров в Загребе, Оттаве, а также первым анимационным фильмом, получившим награду за лучшую режиссуру на российском кинофестивале "Меридианы Тихого".

Дистрибуцией фильма занимается компания Vostok - первое дистрибуционное агентство российского короткометражного кино, созданное в феврале 2019 года продюсерами Янной Буряк и Николаем Ярошенко. Цель агентства - международное продвижение и продажа российского короткого метра.

Режиссер Кирилл Хачатуров Фото: Предоставлено VOSTOK
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