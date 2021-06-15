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15.06.2021 20:30
Рубрика: В мире

Российско-болгарский форум городов-побратимов состоялся в 11-й раз

Текст: Александр Гацак (София)

Сегодня в формате видеоконференции состоялся 11-й форум городов-побратимов России и Болгарии. В мероприятии приняли участие представители более 30 населенных пунктов двух стран.

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Открывала встречу приветственным словом посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. Она призвала укреплять сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, наука.

"Как показала практика, истинные связи между нашими народами так просто не разорвать. Пандемия не смогла остановить контакты между регионами и муниципалитетами, - подчеркнула глава российской дипмиссии. - Европа переживает беспрецедентный кризис доверия. Возводятся разделительные линии. Этому нельзя поддаваться и отчуждаться друг от друга".

Дискуссия прошла в дружеском тоне. Ее участники делились опытом выхода из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, поддержки населения. Обсуждались также пути развития взаимовыгодного диалога между городами-побратимами в областях культуры и экономики.

Отдельной задачей площадки является повышение туристической привлекательности городов. Представители как российской, так и болгарской стороны рассказали друг другу об инновационных технологиях, призванных обеспечить комфортное и увлекательное времяпрепровождение иностранных гостей. Среди них - современные аудиогиды, интерактивные карты, электронные маршруты для знакомства с достопримечательностями, а также программы гастрономического и винного туризма.

В мире Европа Болгария

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