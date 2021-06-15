Ростуризм разъяснил порядок получения кешбэка за путевки в детские лагеря

Для получения компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь, которая была куплена до старта программы детского кешбэка с 25 мая, нужно подать заявление на портале Госуслуг после возвращения ребенка из поездки, сообщили в Ростуризме.

Подать заявление нужно с 15 июня по 20 октября 2021 года. Ссылка на инструкцию по оформлению заявки размещена на официальном портале Ростуризма. В ней последовательно описаны все необходимые шаги.

При подаче заявки потребуется указать необходимые сведения, приложив копию договора и подтверждения оплаты при наличии такого документа.

Выплата 50% стоимости путевки может быть начислена только на карту "Мир". Получить ее могут только граждане Российской Федерации. Обратиться за выплатой может тот, кто указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.

Если было приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо оплачены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно.

В том случае, если договор оформлялся на группу, заявление на портале Госуслуг подает тот, кто указан в качестве "Покупателя" по договору. Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. Главное, чтобы в нем были сведения о ребенке, которые указаны в самом заявлении на выплату.

Если оплата производилась в несколько платежей, то форма заявления позволяет ввести сведения из каждого чека, выбитого до 00:00 (по мск) 25 мая 2021 года. Если чека нет, заявление все равно примут. В этом случае, для подтверждения расходов, проверяющий свяжется с лагерем и запросит сведения о стоимости пребывания ребенка в смене. От них и будет рассчитана выплата.

Получить компенсацию можно за путевки, которые приобретались в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации. Выбрать лагерь можно на сайте Госуслуг по форме заявки. После выбора нужного региона будет предложен список лагерей.

Путевка должна быть оплачена до 00:00 по московскому времени 25 мая 2021 года, даже если покупатель живет в часовом поясе, отличном от Москвы.

Кроме того, лагерная смена должна приходиться на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года. Ребенок должен быть младше 18 лет на момент начала пребывания в лагере.