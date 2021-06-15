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15.06.2021 14:41
Рубрика: Экономика

Ростуризм разъяснил порядок получения кешбэка за путевки в детские лагеря

Текст: Евгений Гайва
Для получения компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь, которая была куплена до старта программы детского кешбэка с 25 мая, нужно подать заявление на портале Госуслуг после возвращения ребенка из поездки, сообщили в Ростуризме.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Подать заявление нужно с 15 июня по 20 октября 2021 года. Ссылка на инструкцию по оформлению заявки размещена на официальном портале Ростуризма. В ней последовательно описаны все необходимые шаги.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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При подаче заявки потребуется указать необходимые сведения, приложив копию договора и подтверждения оплаты при наличии такого документа.

Выплата 50% стоимости путевки может быть начислена только на карту "Мир". Получить ее могут только граждане Российской Федерации. Обратиться за выплатой может тот, кто указан как "Покупатель" в договоре на приобретение путевки.

Если было приобретено несколько путевок на одного ребенка, либо оплачены путевки нескольким детям, заявление нужно подать на каждого ребенка и услугу отдельно.

В том случае, если договор оформлялся на группу, заявление на портале Госуслуг подает тот, кто указан в качестве "Покупателя" по договору. Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. Главное, чтобы в нем были сведения о ребенке, которые указаны в самом заявлении на выплату.

Если оплата производилась в несколько платежей, то форма заявления позволяет ввести сведения из каждого чека, выбитого до 00:00 (по мск) 25 мая 2021 года. Если чека нет, заявление все равно примут. В этом случае, для подтверждения расходов, проверяющий свяжется с лагерем и запросит сведения о стоимости пребывания ребенка в смене. От них и будет рассчитана выплата.

Фото: romrodinka / iStock
Как снарядить ребенка в летний лагерь

Получить компенсацию можно за путевки, которые приобретались в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации. Выбрать лагерь можно на сайте Госуслуг по форме заявки. После выбора нужного региона будет предложен список лагерей.

Путевка должна быть оплачена до 00:00 по московскому времени 25 мая 2021 года, даже если покупатель живет в часовом поясе, отличном от Москвы.

Кроме того, лагерная смена должна приходиться на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года. Ребенок должен быть младше 18 лет на момент начала пребывания в лагере.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Отдых детей в летних лагерях Развитие туризма в России

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