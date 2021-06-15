Рубль немного укрепился к доллару

По отношению к доллару рубль продолжает слабо расти. Так, по итогам торгов Московской биржи средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" составил 72,2138 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта опустилась на одну копейку.

А вот евро, напротив, поднялся на восемь копеек. Последняя сделка совершена по курсу 87,4 рубля. Отмечается, что минимальный курс евро составил 87,1075 рублей, максимальный - 87,6725 руб. Было заключено 4185 сделок. Объем торгов составил 7386,16 млн рублей, что на 70% ниже среднего значения за последний месяц.

Стоимость нефти марки Brent с утра повысилась на 0,3% - до 73,1 доллара за баррель.