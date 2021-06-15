Всероссийский конкурс по выявлению талантливых гидов проводят в четвертый раз. Победителей ждет слава, деньги, дроны и путевки в Сочи и на Байкал.

Для участия надо снять познавательный и яркий видеоролик с мини-экскурсией и через облачное хранилище (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru) загрузить на сайт конкурса. Пять номинаций. Присутствие участника конкурса в кадре обязательно. Хронометраж не дольше 2 минут. На конкурс можно отправить 3 ролика в формате MP4 или MOV.

Гражданство участника - любое, но язык только русский, а видеоэкскурсия может быть снята только в России.

Возраст участников разделен на две категории: от 12 до 18 лет и от 18 и до бесконечности.

Прием работ уже идет, дедлайн - 17 сентября. На первый взгляд спешить некуда, но если вдуматься, то лучше не тянуть. Осталось чуть больше 60 дней.

Что дальше? После дедлайна и до 30 сентября 2021 года экспертная комиссия отсеет не соответствующие требованиям работы и внесет лучшие в шорт-лист. А жюри не позднее 15 октября определит и назовет победителей.

А судьи кто

В жюри 19 человек. Среди них: телеведущий и заядлый путешественник Валдис Пельш, журналист, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина, главный редактор "Моя Планета" Николай Табашников и другие известные личности.

Утро в заповеднике Эрзи. Эрзи - это 35 тысяч заповедных гектаров в Ингушетии: царство краснокнижной флоры и фауны. Горы, альпийские луга, реки, древние башни, сказочные озера и водопады. Фото: Сергей Карпухин, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Что на кону

Победители участвуют в съемках программы на телеканале "Моя планета", который доступен зрителям спутниковых и кабельных каналов в России, СНГ, стран Евросоюза и Израиле.

За лидерство во взрослых номинациях - 100 000 рублей. Лучший гид. До 18 лет" получит квадрокоптер.

Партнеры выберут своих победителей. Туроператор Tui лучшему автору ролика обещает в подарок путешествие на Байкал: тур для двоих с перелетом и неделей отдыха на берегу озера.

Coral Travel своего победителя наградит поездкой в Сочи: перелет из Москвы и недельный отдых для двоих в отеле 5 звезд.

МТС назовет автора самого технологичного видеоролика и предложит ему стажировку по направлению "Цифровой туризм".

Авторитетно

Было время, когда организаторы делили номинации конкурса "Лучший гид России" на профессиональные и любительские. Потом отказались. Почему? - спросил я советника президента РГО Анастасию Чернобровину.

- Получив первые конкурсные работы, мы поняли, что люди, которые напрямую не связаны с профессией гида-переводчика и гида-экскурсовода не ограничивают себя формальными рамками, - говорит Анастасия - Более того, порой их экскурсии получаются гораздо живее, энергичнее и интереснее. Я говорю не обо всех профессионалах. Но они из года в год ведут одни и те же экскурсии и иногда профессионально выгорают.

И все же, большинство участников, независимо от того, профессиональный гид он или увлеченный рассказчик - очень творчески подходят к делу, рассказывают так, чтобы к ним захотели приехать. И мы решили, что в нашем конкурсе профессионалы и любители должны участвовать на равных.

- Читаю критерии отбора: информативность, достоверность, оригинальность, яркость... С информативностью вопросов нет, а вот с вашей точки зрения, что такое яркость и оригинальность? Можно на примерах.

Анастасия Чернобровина: Организаторы конкурса поставили себя на место обыкновенных туристов. Задали вопрос: сколько минут понадобится на то, чтобы гид нас заинтересовал, и мы захотели бы с ним остаться. Поняли, что двух минут вполне достаточно. Отсюда и хронометраж видеоролика. Человек, который проводит экскурсию, должен быть эрудированным, позитивным, харизматичным, обладать объемом знаний, чтобы через две минуты ты захотел его слушать дальше. Мне вспоминается конкурсная работа Сергея Рябухина из Волгограда. Он журналист и телеведущий. Интригует: "Хотите узнать все о Волгограде в течении 20 секунд? Поехали!" Следует захватывающий рассказ. А затем: "Ну конечно, 20 секунд нам не хватило. Но вы же еще со мной?".

Или вот работа Нины Смелковой из Вологды - это уже профессиональный гид - она не берет информацию из Википедии. Сама, через местных, из каких-то своих источников выстраивает экскурсию на интересных деталях. Еще и временами говорила с характерным, красивым вологодском говором - результат: заслуженная победа в конкурсе.

Но на первое место я бы поставила такой критерий, как достоверность информации. Все ролики мы показываем экспертам в области истории, географии, археологии и других наук.

- Приоткройте "кухню": вот вы, члены жюри, смотрите ролик и молча выставляете баллы? Или обсуждаете, спорите?

Анастасия Чернобровина: Молча?! Да у нас разгораются безумно жаркие дискуссии! Спорим, и еще как! У профессионалов из области туризма свои критерии, журналисты тяготеют к тому, чтобы был "вау-эффект". Выходим с заседания разрумяненными. Но довольными, это же настолько приятно осознавать: сколько у нас в стране талантливых людей!

- О призах. С деньгами понятно, а что за квадрокоптер получит один из гидов-победителей? Профессиональный дрон или игрушку?

Анастасия Чернобровина: Квадрокоптер, который может освоить ребенок или подросток, поскольку приз в номинации до 18 лет. Это не супердорогая профессиональная техника, а беспилотник, который победитель в этой возрастной категории сможет поднять в небо и снять красивые планы. Пригодится ему и для дела: чтобы провести свою экскурсию, отснять прекрасные ландшафты.

Суровое очарование Камчатки. Работа удостаивалась рубрики "Фото дня" сайта Русского географического общества. Фото: Станислав Старовойтов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

- А нет ли у организаторов мысли в будущем учредить приз зрительских симпатий - по аналогии с "Самой красивой страной"?

Анастасия Чернобровина: Можно, это хорошая мысль. В принципе, мы не против. Но есть один нюанс: мы очень смущаемся, когда есть подозрение, что происходят "накрутки" голосов. С накрутками бороться сложно. Нет технологий, которые со 100% гарантией с этим бы справлялись. Если такие технологии появятся, и будет честное голосование, тогда - с удовольствием введем такую номинацию.

- Начиная с 2017 года, когда стартовал конкурс, участники прислали в общей сложности около 2 тысяч работ. Такие показатели удовлетворяет организаторов и членов жюри? Или - чем больше, тем лучше?

Анастасия Чернобровина: Принципиальная идея нашего конкурса: вдохновить людей рассказать друг другу об интересных местах нашей страны, и больше путешествовать. Да, конечно, можно почерпнуть информацию в интернете. Или довериться туристической компании. Но лично передать информацию друг другу - совершенно особое направление. Поэтому любое число роликов, присланное на конкурс, будет на вес золота. Ведь наша страна не только самая красивая на планете, но и самая большая.

Пусть нам присылают хоть десятки тысяч видео, где люди делятся рассказами о своих местах. Жюри справится с оценкой любого числа конкурсных работ. Когда мы лишь запускали конкурс, лично я думала, что получим сотню роликов, и это будет хорошо. А получили сразу более 700! Меня это просто вдохновило, ведь ты видишь креативных, патриотичных, духоподьемных и умных соотечественников. Попробуйте сами снять, это очень непросто. Видео должно быть динамичным, ярким, достоверным, захватывающим и - напомню - вам нужно успеть влюбить в свой край за 120 секунд!

У меня уже родился слоган на следующий фестиваль: "Мы даем вам поводы гордиться своей страной!". Кажется, Конкурс Лучший гид России тоже об этом!