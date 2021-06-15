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15.06.2021 16:54
Рубрика: Власть

С прилавков российских магазинов исчезнут фруктовые вина

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Фруктовые вина (произведенные из фруктов, кроме винограда) исчезнут с прилавков магазинов. Такой алкоголь с нового года будет называться плодовой алкогольной продукцией. Эти изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя приняли 14 июня на заседании Госдумы во втором чтении.

Фото: iStock
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Как пояснил "РГ" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, документ предусматривает, что все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.

Эксперт отмечает, что фруктовые и ягодные вина существуют в Японии, Китае, Германии, Беларуси и других странах. По его мнению, изменение названия на непонятную для потребителя плодовую алкогольную продукцию или напитки вынудит многих российских производителей свернуть их производство, а импортеров - прекратить поставки.

Но основной смысл законопроекта - привести его в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года, следует из документов Госдумы.

В частности, в законопроекте вычеркивается понятие "шампанское". Для такой продукции используется только название "игристое вино". Право называться шампанским остается только у российской продукции, которая произведена из отечественного винограда. Напомним, использовать только отечественный виноград российские виноделы должны при производстве как игристых, так и тихих вин.

А вот производить коньяк из импортного коньячного спирта в законопроекте, принятом Госдумой 14 июня, разрешается еще в течение семи лет, уточняет Шапкин.

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