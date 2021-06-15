С прилавков российских магазинов исчезнут фруктовые вина

Фруктовые вина (произведенные из фруктов, кроме винограда) исчезнут с прилавков магазинов. Такой алкоголь с нового года будет называться плодовой алкогольной продукцией. Эти изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя приняли 14 июня на заседании Госдумы во втором чтении.

Как пояснил "РГ" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, документ предусматривает, что все остатки фруктовых вин производители должны распродать до 1 октября 2021 года. Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до конца 2021 года.

Эксперт отмечает, что фруктовые и ягодные вина существуют в Японии, Китае, Германии, Беларуси и других странах. По его мнению, изменение названия на непонятную для потребителя плодовую алкогольную продукцию или напитки вынудит многих российских производителей свернуть их производство, а импортеров - прекратить поставки.

Но основной смысл законопроекта - привести его в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года, следует из документов Госдумы.

В частности, в законопроекте вычеркивается понятие "шампанское". Для такой продукции используется только название "игристое вино". Право называться шампанским остается только у российской продукции, которая произведена из отечественного винограда. Напомним, использовать только отечественный виноград российские виноделы должны при производстве как игристых, так и тихих вин.

А вот производить коньяк из импортного коньячного спирта в законопроекте, принятом Госдумой 14 июня, разрешается еще в течение семи лет, уточняет Шапкин.