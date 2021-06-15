Саммит Россия-США продлится пять часов

Президент России Владимир Путин прилетит в Женеву на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом завтра, 16 июня. Как указано в программе визита, прибытие президента ожидается около 13.30 по московскому времени. Из аэропорта Женевы он сразу направится на виллу Ла Гранж, где пройдет саммит.

Там Владимира Путина ждет совместное фотографирование с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом. Как следует из материалов пресс-службы Кремля, на 14:15 запланировано начало беседы лидеров России и США, которая состоится на первом этаже в библиотеке виллы.

Переговоры в расширенном составе начнутся через час, в 15.30, и второй раунд после перерыва - в 17.15. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита стоит в графике на 19.00.