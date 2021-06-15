Самозанятым в Самаре помогут с продвижением в соцсетях

В Самарской области все зарегистрированные в этом году самозанятые смогут претендовать на новую поддержку - профессиональную помощь в продвижении бизнеса в соцсетях. По заказу регионального минэкономразвития, для центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" тут разработан специальный пакет услуг.

- Новая пакетная мера, которую мы запускаем, позволит увеличить число подписчиков в соцсетях и, как результат, повысить объемы продаж, - заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Самозанятым региональные власти обещают стартовую консультацию маркетолога, разработку индивидуального плана развития бизнеса, визуальное оформление аккаунта проекта в социальной сети, промофотосессию для проекта от профессионального фотографа, проведение тестовой рекламной кампании в социальной сети, разработку контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Подать заявку на получение новой поддержки можно на сайте mybiz63.ru.

Напомним, в прошлом году в регионе работала похожая мера поддержки "Кейс для самозанятых". Тогда люди, которые вышли из тени и начали официально работать на себя, смогли рассчитывать на бесплатный дизайн и оформление странички в соцсетях, профессиональную фотосъемку, составление бизнес-плана и юридическую помощь. В итоге, сегодня в области зарегистрировано более 56 тысяч самозанятых.