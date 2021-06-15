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15.06.2021 17:31
Рубрика: Культура

"Самый маленький динозавр в мире" оказался не динозавром

Текст: Денис Передельский
Фото: Edward Stanley of the Florida Museum of Natural History/Peretti Museum Foundation/Current Biology Фото: Edward Stanley of the Florida Museum of Natural History/Peretti Museum Foundation/Current Biology
Фото: Edward Stanley of the Florida Museum of Natural History/Peretti Museum Foundation/Current Biology

Международная команда палеонтологов по главе с Арно Боле из Барселонского института палеонтологии при помощи компьютерной томографии идентифицировала существо возрастом 99 миллионов лет, которое до сих пор по ошибке принимали за крошечного птицеподобного динозавра.

Фото: pixabay.com
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Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале Current Biology, а коротко об исследовании рассказывается на сайте Флоридского музея естественной истории.

Еще в прошлом году группа ученых заявила об открытии существа, которое было идентифицировано как самый крошечный динозавр в мире. Было установлено, что это существо обитало около 99 миллионов лет назад - таким оказался возраст янтаря, в котором оно застыло.

Кстати, сам янтарь был обнаружен в Мьянме. В янтаре частично сохранился скелет существа и полностью - его череп. В опубликованной год назад статье это существо было идентифицировано как птицеподобный ящер с острыми зубами. Размером он был с современную птицу колибри.

И вот теперь ученые отозвали свою прошлогоднюю статью в связи с ошибочной классификацией. Этому поспособствовали два фактора. Во-первых, была проведена компьютерная томография, которая выявила черты, не характерные ни для динозавров, ни для птиц.

Во-вторых, недавно в том же районе были найдены окаменелые останки ящерицы, которая была ровесницей динозавров. Сопоставив ее характеристики с характеристиками загадочного существа, ученые пришли к выводу, что "самый маленький динозавр в мире" на самом деле является ящерицей.

В связи с этим классификация существа была изменена. Кстати, новый вид окаменелой ящерицы получил название Oculudentavis naga - в честь народа нага, проживающего на территории Мьянмы и Индии. Ошибочно классифицированный вид носит название Oculudentavis khaungraae. Исследование доказало, что они относятся к одному роду.

"С того момента, как мы провели первую компьютерную томографию, мы все думали, что бы это такое могло быть, - говорит соавтор исследования Хуан Диего Даса. - В конце концов, более пристальный взгляд и проведенный анализ помогли нам прояснить ситуацию",

Фото: iStock
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Ученые перечислили основные признаки того, что загадочным существом была все-таки ящерица. Прежде всего, это наличие чешуи, которой не могло быть у птицеподобного динозавра. Кроме того, зубы у этого существа росли непосредственно из челюстной кости, а не гнездились в лунках, как зубы динозавров. Структура глаз и плечевых костей также оказалась типичной для ящериц. Да и черепная кость, напоминающая по форме хоккейную клюшку, является универсальной для чешуйчатых рептилий.

По мнению ученых, птицеподобные черты возникли у одной из двух окаменелых особей в результате деформации черепа во время гибели. Морда Oculudentavis khaungraae была так сжата, что стала узкой и напоминающей птичий клюв.

"Представьте, что вы берете ящерицу и сжимаете ей морду до треугольной формы, - говорит соавтор исследования Эдвард Стэнли. - Это сделало бы ее похожей на птицу".

Теперь же ученые выяснили, что птицеподобные пропорции черепа Oculudentavis не указывают на то, что это существо имело родственные связи с древними птицами.

"Несмотря на сводчатый череп и длинную сужающуюся морду, в нем нет значимых физических признаков, которые можно было бы расценить как свидетельство близких отношений с птицами, - говорит профессор морфологии и палеонтологии позвоночных из Университетского колледжа Лондона Сьюзан Эванс. - Все особенности указывают на то, что это была ящерица".

Поставить точку в исследовании помогла детальная реконструкция деформированного черепа "динозавра". Только после этого окончательно стало ясно, что характеристики двух окаменелых черепов, в одном из которых изначально была идентифицирована ящерица, очень похожи друг на друга. В то же время ряд выявленных различий позволил предположить, что эти существа хоть и относились к одному роду, но были представителями двух разных видов.

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