"Самый маленький динозавр в мире" оказался не динозавром

Международная команда палеонтологов по главе с Арно Боле из Барселонского института палеонтологии при помощи компьютерной томографии идентифицировала существо возрастом 99 миллионов лет, которое до сих пор по ошибке принимали за крошечного птицеподобного динозавра.

Исследователи опубликовали результаты своей работы в журнале Current Biology, а коротко об исследовании рассказывается на сайте Флоридского музея естественной истории.

Еще в прошлом году группа ученых заявила об открытии существа, которое было идентифицировано как самый крошечный динозавр в мире. Было установлено, что это существо обитало около 99 миллионов лет назад - таким оказался возраст янтаря, в котором оно застыло.

Кстати, сам янтарь был обнаружен в Мьянме. В янтаре частично сохранился скелет существа и полностью - его череп. В опубликованной год назад статье это существо было идентифицировано как птицеподобный ящер с острыми зубами. Размером он был с современную птицу колибри.

И вот теперь ученые отозвали свою прошлогоднюю статью в связи с ошибочной классификацией. Этому поспособствовали два фактора. Во-первых, была проведена компьютерная томография, которая выявила черты, не характерные ни для динозавров, ни для птиц.

Во-вторых, недавно в том же районе были найдены окаменелые останки ящерицы, которая была ровесницей динозавров. Сопоставив ее характеристики с характеристиками загадочного существа, ученые пришли к выводу, что "самый маленький динозавр в мире" на самом деле является ящерицей.

В связи с этим классификация существа была изменена. Кстати, новый вид окаменелой ящерицы получил название Oculudentavis naga - в честь народа нага, проживающего на территории Мьянмы и Индии. Ошибочно классифицированный вид носит название Oculudentavis khaungraae. Исследование доказало, что они относятся к одному роду.

"С того момента, как мы провели первую компьютерную томографию, мы все думали, что бы это такое могло быть, - говорит соавтор исследования Хуан Диего Даса. - В конце концов, более пристальный взгляд и проведенный анализ помогли нам прояснить ситуацию",

Ученые перечислили основные признаки того, что загадочным существом была все-таки ящерица. Прежде всего, это наличие чешуи, которой не могло быть у птицеподобного динозавра. Кроме того, зубы у этого существа росли непосредственно из челюстной кости, а не гнездились в лунках, как зубы динозавров. Структура глаз и плечевых костей также оказалась типичной для ящериц. Да и черепная кость, напоминающая по форме хоккейную клюшку, является универсальной для чешуйчатых рептилий.

По мнению ученых, птицеподобные черты возникли у одной из двух окаменелых особей в результате деформации черепа во время гибели. Морда Oculudentavis khaungraae была так сжата, что стала узкой и напоминающей птичий клюв.

"Представьте, что вы берете ящерицу и сжимаете ей морду до треугольной формы, - говорит соавтор исследования Эдвард Стэнли. - Это сделало бы ее похожей на птицу".

Теперь же ученые выяснили, что птицеподобные пропорции черепа Oculudentavis не указывают на то, что это существо имело родственные связи с древними птицами.

"Несмотря на сводчатый череп и длинную сужающуюся морду, в нем нет значимых физических признаков, которые можно было бы расценить как свидетельство близких отношений с птицами, - говорит профессор морфологии и палеонтологии позвоночных из Университетского колледжа Лондона Сьюзан Эванс. - Все особенности указывают на то, что это была ящерица".

Поставить точку в исследовании помогла детальная реконструкция деформированного черепа "динозавра". Только после этого окончательно стало ясно, что характеристики двух окаменелых черепов, в одном из которых изначально была идентифицирована ящерица, очень похожи друг на друга. В то же время ряд выявленных различий позволил предположить, что эти существа хоть и относились к одному роду, но были представителями двух разных видов.