Сбербанк рассказал, кто покупает индивидуальные дома в ипотеку

Ипотеку на индивидуальные жилые дома чаще всего оформляют мужчины - на их долю приходится 65% выданных кредитом. При этом средний размер ипотечного кредита на дома составляет 2,2 миллиона рублей, об этом говорится в исследовании сервиса "ДомКлик" Сбербанка.

Всего с января по май 2021 года Сбербанк выдал почти 2,5 тысячи ипотечных кредитов на индивидуальные дома на обую сумму три миллиарда рублей. Больше всего кредитов оформлено в Приморском крае, Воронежской области, Республике Коми и в Московской области.

"Мы наблюдаем рост интереса россиян к индивидуальным домам. Этому способствует общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте. Спрос на частные дома также подстегнула пандемия: переход на удаленную работу дал многим простор для выбора места жительства", - пояснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кроме того, рост популярности ИЖС в банке объяснили ʺдачной амнистиейʺ, в рамках которой упрощен порядок регистрации построенных объектов недвижимости и земли. Теперь для строительства действует уведомительный порядок, тогда как ранее требовалось получать разрешение.