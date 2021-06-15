Сегодня пройдет ЕГЭ по обществознанию

Более 347 тысяч человек сдают сегодня, 15 июня, ЕГЭ по обществознанию. Напомним, сейчас идет основной экзаменационный период. Выпускники школ уже сдали географию, литературу, русский язык, профильную математику, химию, физику, историю.

ЕГЭ по обществознанию - второй по популярности предмет по выбору у выпускников. На первом месте в этом году - профильная математика. В экзаменационной работе по обществознанию - 29 заданий: 20 - с кратким ответом и 9 - с развернутым. На выполнение работы дается 3 часа 55 минут (235 минут).

Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, - 42. Результаты экзамена по обществознанию станут известны не позднее 30 июня.