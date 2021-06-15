Семьям предложат выдавать сертификаты на развитие детей

Комитет Госдумы по контролю и регламенту прорабатывает предложение о новой мере адресной поддержки семей с детьми - сертификатах на развитие потенциала детей. Об этом на брифинге сообщила журналистам председатель комитета Ольга Савастьянова.

Проработка этой инициативы, по ее словам, будет продолжена в восьмом созыве Госдумы.

Выдавать сертификаты, согласно инициативе, будут нуждающимся семьям с детьми.

Савастьянова подчеркнула, что необходим максимально адресный характер помощи - не просто раздавать деньги, а ввести систему сертификатов, которые будут использоваться в целях развития детей.

Депутат напомнила, что далеко не все семьи могут себе это позволить, ведь многие кружки и секции являются платными. А основные средства тратятся на питание и "чтобы ребенка в школу собрать".

Сертификат можно будет, например, направить на развитие творческих, спортивных и других талантов детей.