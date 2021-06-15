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15.06.2021 18:30
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов: Решение о формате школьных выпускных - за регионами

Текст: Мария Агранович
Проводить или нет праздники для выпускников школ, и если проводить, то в каком формате, должны решать регионы. Об этом заявил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Решения окончательные принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, цитирует Кравцова ТАСС. - Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как и последние звонки, в очном режиме.

Напомним, ранее московские власти отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемической ситуации в городе. Также общегородские выпускные не будут проводить в Московской области.

Традиционно выпускные вечера для школьников проводят в конце июня, по окончании основного периода сдачи ЕГЭ.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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