ШОС: Будни юбилейного года

Всемирный банк опубликовал прогноз развития мировой экономики и ряда крупных стран в 2021 году. Мировая экономика, как ожидается, вырастет на 5,6% и, по оценке экспертов, это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина - интенсивный рост экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за июнь 2021 года.

Шанхайская организация сотрудничества представлена в документе очень достойно. Лучший результат экономического роста покажет Китай, чья экономика подрастет на 8,5%, второе место отводится Индии с 8,3% и третье - США с 6,8%.

Рост экономики России составит 3,2% и наряду с США и Китаем она достигнет допандемического уровня. Но после быстрого восстановления в 2021 - 2022 годах ВВП страны может вернуться на докризисные темпы роста около 2%, если не будут приняты меры по ускорению экономического развития.

В год 20-летия ШОС ее ведущие участники образуют достаточно прочную экономическую платформу, на базе которой можно позитивно развивать экономику на всем пространстве организации. Этим занимаются многочисленные структуры, институты и организации "семьи ШОС".

В конце мая состоялось XVI заседание Форума ШОС, ее ключевого консультационно-экспертного механизма, участие в котором приняли представители ведущих национальных исследовательских центров стран-членов, дипломатического корпуса и Секретариата ШОС. Основное место в повестке форума заняли вопросы противодействия негативным последствиям для экономики пандемии коронавируса, обрушившей глобальную экономику до рекордного с момента Великой депрессии уровня. Отдельным вызовом стала практика введения против некоторых государств организации неправомерных санкций и демонтаж международных механизмов, которые поддерживали глобальную стабильность.

Нынешние условия требуют оперативной разработки антикризисных мер и коллективных действий с учетом всех вызовов и имеющегося потенциала Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе работы Форума особо подчеркивалось, что пространство ШОС - семья "ШОС", обладает огромным экономическим потенциалом. Объединяя более 3 миллиардов человек (около 40% населения планеты) и имея почти 24% мирового ВВП, ШОС все больше становится центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков. Но для того чтобы экономика на пространстве организации заработала как хорошо отлаженный механизм, первоочередной задачей государств-членов, подчеркивали участники форума, должно стать сопряжение национальных экономик стран организации. "Особый фокус при этом должен быть направлен на углубление регионального сотрудничества, развитие бизнес-контактов, наращивание объемов грузопотока и улучшение условий логистики, а также поступательное увеличение оборотов электронной торговли", - отметила главный эксперт Института мировой экономики и политики Казахстана Лидия Пархомчик.

Об этом же говорилось и на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого состоялась сессия "На пути к юбилею: новые горизонты экономического сотрудничества в рамках ШОС". Отдавая должное тому, что Шанхайская организация сотрудничества выдержала испытание временем и стала заметным фактором на евразийском континенте, представители парламентских, банковских, внешнеторговых кругов тем не менее не могли не признать, что сложности и шероховатости на пути движения ШОС все еще остаются. Зонами повышенного внимания для роста объемов взаимной торговли и скорейшего преодоления последствий пандемии COVID-19, по оценке Генерального секретаря ШОС Владимира Норова, должны стать трансграничная электронная торговля, цифровизация транспортной сферы, развитие сельского хозяйства и индустриальных кластеров, формирование транспортно-логистических центров.

Об экономическом и человеческом потенциале Шанхайской организации сотрудничества уже упоминалось. Более того, по прогнозам МВФ, совокупный объем ВВП государств-членов ШОС к 2030 году составит 30-40% мирового ВВП. Но вместе с этим объем взаимной торговли между ними составляет всего 5% от общего внешнеторгового оборота государств-членов ШОС. Получается, что потенциал Шанхайской организации сотрудничества для собственного развития используется не в полной мере.

На Московском заседании Совета глав государств-членов ШОС в 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин настоятельно призывал наращивать инфраструктурную взаимозависимость, углублять интеграцию производственных, поставочных и стоимостных цепочек, обеспечивать свободный региональный экономический оборот.

Китай выдвигает много разумных инициатив для более динамичного и эффективного развития ШОС. Например, как можно продвигать сотрудничество в рамках организации с широким охватом людей, предприятий. Си Цзиньпин озвучил в прошлом году инициативу проведения в Китае Форума народной дипломатии. В начале июня уже в рамках этого форума в городе Ухань провинции Хубэй прошла панельная сессия "Качественное взаимодействие в сфере торговли и коммерции". Учитывая, что эта провинция является крупным промышленным, транспортным центром и на ее территории располагаются 129 университетов, 73 академии, 29 исследовательских лабораторий и 3600 научно-исследовательских центров, выбор ее в качестве места проведения Форума народной дипломатии для налаживания взаимодействия в области торговли и коммерции представляется оправданным.

Не исключаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями реализации еще одной актуальной инициативы председателя КНР - проведения в городе Чунцин Форума цифровой экономики КНР-ШОС, что представляет особый интерес для активизации сотрудничества стран ШОС в сфере цифровой экономики в условиях надвигающейся научно-технической революции и производственных преобразований. Не будем при этом забывать, что Китай является одним из мировых лидеров в этой области и накопил большой опыт в разработке и практическом применении соответствующих технологий.

16-17 сентября 2021 года в Душанбе произойдет главное событие в юбилейном году - заседание Совета глав государств-членов ШОС, на котором получим ответы на те вопросы, которые являются жизненно важными для тех, кто считает себя членом "семьи ШОС".