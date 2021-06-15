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15.06.2021 15:32

ШОС сохраняет долгосрочную жизнеспособность

Текст: Сяо Бинь (научный сотрудник НИИ по изучению вопросов России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая)
15 июня 2021 года - годовщина создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На протяжении 20 лет организация следовала "Шанхайскому духу" по внутренней политике, а во внешних делах придерживалась принципов неприсоединения, ненаправленности против третьих стран и открытости. Сегодня ШОС - межправительственная организация мирового уровня, в которую входят 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя и 6 государств-партнеров по диалогу. Она является важной конструктивной силой в урегулировании евразийских и международных дел.
Фото: Болат Шайхинов/ РИА Новости Фото: Болат Шайхинов/ РИА Новости
Фото: Болат Шайхинов/ РИА Новости

Предшественником Шанхайской организации сотрудничества был механизм "Шанхайская пятерка", который появился в результате советско-китайских пограничных переговоров. 26 апреля 1996 года главы пяти государств - Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подписали "Соглашение об укреплении взаимного доверия в военной области в приграничных районах", по итогам которого был создан механизм "Шанхайская пятерка". От механизма "Шанхайская пятерка" до создания ШОС было проведено 6 встреч лидеров государств на высшем уровне. Постепенно расширялась и сфера сотрудничества стран-участниц ШОС. 15 июня 2001 года была официально учреждена Шанхайская организация сотрудничества.

За минувшие 20 лет достижения ШОС очевидны и масштабны. Конечно, существуют и недостатки, среди которых наиболее заметные и актуальные - недостаточное предложение региональной общественной продукции. Это также служит движущей силой для сохранения долговременной жизнеспособности ШОС. Для решения этой проблемы организации необходимо обратить внимание на следующие аспекты: во-первых, необходимо урегулировать отношения между национальными интересами и нормами. Страны-участницы организации должны согласовывать свои интересы, совместно сформировать открытый, инклюзивный и эффективный многосторонний механизм, отказаться от бездействия и политической некомпетентности в любых формах.

Во-вторых, следует повысить согласованность действий стран-участниц организации. В будущем основные направления сотрудничества государств-членов ШОС - создание зоны свободной торговли, смягчение последствий экологического кризиса Аральского моря и содействие миру в Афганистане.

В-третьих, следует сбалансировать отношения с глобальными многосторонними механизмами. При сохранении своей независимости ШОС должна осуществить активное спряжение с международными многосторонними механизмами. Только после интеграции с международным порядком она сможет расширить свое пространство развития.

В целом ШОС - это не только организация евразийского региона, она относится ко всему миру. ШОС должна распространить "Шанхайский дух" в планах будущего развития, продолжать придерживаться принципа "открытой региональной безопасности" в целях сохранения долговременной жизнеспособности организации.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая Международные организации ШОС

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