Спор о нужности медицинской маски перерос в стрельбу в Джорджии

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Джорджия. По данным полиции, причиной стал спор о ношении медицинской маски.

Глава полиции округа Мэлоди Мэддокс рассказал, что подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, последний скончался в больнице. "Между охранником магазина и нападавшим началась перестрелка, - приводит подробности РИА Новости. - Оба были доставлены в больницу с ранениями".

Полиция начала расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.