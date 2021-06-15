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15.06.2021 14:30
Рубрика: В мире

Споры о возможном помиловании каталонских политиков дошли до парламента Испании

Текст: Юрий Когалов

Испанская общественность вот уже несколько недель бурлит в связи с появившейся информацией, что власти королевства могут помиловать каталонских политиков, осужденных за проведение в 2017 году запрещенного Конституционным судом референдума о независимости региона. В конце мая эту идею высказал премьер-министр Педро Санчес. И крупнейшая оппозиционная Народная партия тут же выразила возмущение такой перспективой.

Фото: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
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Консерваторы несколько раз устраивали акции протеста против помилования каталонских политиков, начали сбор подписей. А теперь и вовсе решили поднять вопрос о недопустимости такого шага в Конгрессе депутатов (нижней палате испанского парламента).

Представители Народной партии выступили с инициативой, состоящей из трех пунктов. Во-первых, они требуют отказать в помиловании осужденным политикам ради справедливости. Во-вторых, призывают не допустить и смягчения приговоров, вынесенных за подстрекательство к мятежу. В-третьих, требуют от социалистического правительства проводить такую внешнюю политику, чтобы за рубежом все знали, что референдум 2017 года был незаконным.

Как отмечает агентство EFE, шансов, что подобная резолюция будет одобрена депутатами, практически нет. Коалиция Испанской социалистической рабочей партии и партии "Унидас Подемос", правящая в стране, при поддержке региональных сил, в первую очередь каталонских, явно сможет заблокировать принятие такого документа.

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