Средний возраст подержанных автомобилей в США впервые превысил 12 лет. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследовательскую фирму IHS Markit, процесс постепенного устаревания американского автопарка, который наблюдался последние 15 лет, ускорился в период пандемии COVID-19 и проходил на фоне снижения количества продаж новых машин с одновременным ростом цен на них.

Другим фактором, по мнению маркетологов, является все более высокое качество ранее изготовленных машин и существенный рост их стоимости на вторичном рынке. По данным компании - устроителя автоаукционов Manheim Inc., средняя цена подержанной машины в Америке подскочила в мае текущего года на 48 процентов по сравнению с этим же месяцем 2020-го. Все это мотивирует американских автовладельцев дольше пользоваться своими "железными конями", чем в предыдущие годы.

Если 20 лет назад в среднем легковой автомобиль в США переходил из рук в руки один и ли два раза и пробегал около 100 тысяч миль (160 тысяч километров), то для сегодняшнего дня характерна более частая смена собственников и увеличение пробега до 200 тысяч миль (320 тысяч километров). Общее же количество автомобилей, колесящих по дорогам в США, увеличилось на 10 процентов с 2013 года и составило почти 280 миллионов штук, отмечает издание.