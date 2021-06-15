США запретили ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию

США запретили с 14 июня ввоз собак из 113 стран мира, в том числе и из России, из-за угрозы распространения собачьего бешенства, сообщили федеральные Центры США по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Как сказано в распространенном пресс-релизе, запрет является временной мерой, призванной обеспечить здоровье и безопасность собак, ввозимых в США, а также - обезопасить население Америки от повторного попадания вируса бешенства в США.

Вирус бешенства в США не регистрировался с 2007 года. Однако власти опасаются, что ввоз даже одной больной собаки может привести к его новому распространению.

Согласно оценке ЦКПЗ, примерно 6 процентов ввозимых на территорию США собак прибывают из стран, где собачье бешенство широко распространено. В их числе Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Индия, Кения, Китай, Ливия, Саудовская Аравия, Перу, Турция, Украина.