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Стало известно, как будет выглядеть Windows 11. Фото и видео

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2021,  
21:39
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Сеть утекли скриншоты новой операционной системы от Microsoft, которая может получить название Windows 11.

Подробное видео с описанием интерфейса новой платформы выложил редактор The Verge Том Уоррен.

В ролике видно, что значки приложений переехали в среднюю часть панели задач, окна получили скругленные углы, а меню "Пуск" стало более простым по сравнению с Windows 10.

При вызове раздела о системе появляется окно с надписью "Windows 11". Конечно, видео может быть и подделкой, но Уоррен пишет, что это именно новая операционка от Mictosoft.

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Кроме того, в "одиннадцатой" появится новый способ быстрого сдвига окон к тому или иному краю экрана - чтобы выводить одновременно не одно, а несколько приложений.

Изменятся и виджеты.

Стартовый звук тоже можно послушать.

Напомним, что анонс Windows 11 состоится 24 июня.

Microsoft
Фото: iStock
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