Стало известно, как будет выглядеть Windows 11. Фото и видео

В Сеть утекли скриншоты новой операционной системы от Microsoft, которая может получить название Windows 11.

Подробное видео с описанием интерфейса новой платформы выложил редактор The Verge Том Уоррен.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

В ролике видно, что значки приложений переехали в среднюю часть панели задач, окна получили скругленные углы, а меню "Пуск" стало более простым по сравнению с Windows 10.

При вызове раздела о системе появляется окно с надписью "Windows 11". Конечно, видео может быть и подделкой, но Уоррен пишет, что это именно новая операционка от Mictosoft.

Кроме того, в "одиннадцатой" появится новый способ быстрого сдвига окон к тому или иному краю экрана - чтобы выводить одновременно не одно, а несколько приложений.

Изменятся и виджеты.

Стартовый звук тоже можно послушать.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Напомним, что анонс Windows 11 состоится 24 июня.