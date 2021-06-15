Светлана Сурганова перенесла концертный тур на октябрь

- Вчера мы решили не играть полностью новый альбом, а представили другую программу - The Best. Хотя новые песни во МХАТе прозвучали: "Волчица", "Ливень осенний" и "Акварель". Исполнили мы и еще одну премьеру - "Река", - рассказали обозревателю "РГ" участники группы.
Они пообещали, что официальную премьеру "Сурганова и Оркестр" покажут уже осенью - после выхода второй части альбома "Все будет".
После визита врачей за кулисы МХАТа, "Сурганова и Оркестр" сделали официальное заявление в социальных сетях:
- В связи с состоянием здоровья Светланы Сургановой врачи настоятельно рекомендовали артисту отдых. Организаторы с пониманием относятся к просьбам врачей, с огромной любовью и заботой относятся к здоровью Светланы и приняли решение о переносе июньского тура группы "Сурганова и Оркестр" в городах Смоленск, Брянск, Белгород, Воронеж на новые даты: вторую половину октября 2021.