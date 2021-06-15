Светлана Сурганова перенесла концертный тур на октябрь

"Сурганова и Оркестр" выступили в Москве, на сцене МХАТа имени Горького. Музыканты исполнили три новые песни, отыграв полновесную программу The Best. Но после завершения сета Светлана Сурганова ушла со сцены и обратилась за помощью к врачам. И теперь все ближайшие концерты решено перенести на октябрь.

- Вчера мы решили не играть полностью новый альбом, а представили другую программу - The Best. Хотя новые песни во МХАТе прозвучали: "Волчица", "Ливень осенний" и "Акварель". Исполнили мы и еще одну премьеру - "Река", - рассказали обозревателю "РГ" участники группы.

Они пообещали, что официальную премьеру "Сурганова и Оркестр" покажут уже осенью - после выхода второй части альбома "Все будет".

После визита врачей за кулисы МХАТа, "Сурганова и Оркестр" сделали официальное заявление в социальных сетях:

- В связи с состоянием здоровья Светланы Сургановой врачи настоятельно рекомендовали артисту отдых. Организаторы с пониманием относятся к просьбам врачей, с огромной любовью и заботой относятся к здоровью Светланы и приняли решение о переносе июньского тура группы "Сурганова и Оркестр" в городах Смоленск, Брянск, Белгород, Воронеж на новые даты: вторую половину октября 2021.