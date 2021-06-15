Найдена 2300-летняя свинцовая пластина с текстом на загадочном языке

Новости

Госдума одобрила проект о создании регистра доноров костного мозга 16:14
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 16:10
Стали известны новые сроки перекрытия Тверской улицы для ремонта 16:05
Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил 16:02
Программа спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена в кабмин 16:00
Госдума одобрила повышение возраста для приобретения охотничьего оружия до 21 года 15:46
Хуснуллин объяснил, почему жилье подорожало из-за пандемии 15:35
Жирков покинул расположение сборной России 15:35
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15:24
Захарова отреагировала на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО 15:11
Власти Эстонии к 2035 году прекратят финансирование русских школ в стране 15:11
РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин 15:05
Заторы в крупных портах Китая парализовали мировую торговлю 15:01
МИД РФ: НАТО не может существовать без "большого противника" 14:44
В ЦБ оценили возможность легализации биткоина в РФ по примеру Сальвадора 14:43
В каких городах России больше всего не рады туристам 14:42
Споры о возможном помиловании каталонских политиков дошли до парламента Испании 14:30
Кравцов пообещал Путину быстро ликвидировать очередь в детские сады 14:17
В кабмин внесена стратегия социально-экономического развития Северного Кавказа 14:15
Цена на нефть Urals впервые за два года поднялась выше $70 за баррель 14:14
Тренер сборной Финляндии: Нам надо воспользоваться слабыми сторонами России 14:04
Путин призвал допустить родителей к контролю качества школьного питания 14:01
В больницу Сочи доставили туристов, раненных при стрельбе в Абхазии 13:59
Госдума приняла во II чтении изменения параметров демпфера для бензина 13:58
Песков: В планах Путина пока нет посещения матчей Евро-2020 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 15:19
Рубрика: Культура

Найдена 2300-летняя свинцовая пластина с текстом на загадочном языке

Текст: Денис Передельский
Фото: Asociacion RUVID Фото: Asociacion RUVID
Фото: Asociacion RUVID

В Испании многопрофильная исследовательская группа, составленная из сотрудников нескольких университетов, опубликовала исследование, в котором подробно описывается открытие и интерпретация свинцовой пластины с загадочным древним текстом.

Фото: Ansa
В Италии археологи раскопали "миниатюрные Помпеи"

Как сообщает Asociacion RUVID, речь идет о пластине, найденной при проведении раскопок в местечке Пико-де-лос-Ахос. Это один из самых важных памятников древней Иберии - так называлось государство иберов, племен, населявших тысячи лет назад территорию современной Испании.

Об этом воинственном народе известно не очень много. Особенно загадочным ученым представляется его язык. Вот и в данном случае эксперты, изучив свинцовую пластину, смогли сказать лишь то, что на ней выгравирована надпись, предположительно, на архаичном иберийском языке.

"Иберийский язык до сих пор невозможно перевести, но эксперты постепенно продвигаются к поиску слов для интерпретации того, к какому типу текстов относятся выполненные на нем тексты", - объясняет один из авторов исследовательской статьи Дэвид Киксал, профессор археологии.

Археологи пишут в своей работе, что свинцовая пластина была обнаружена изогнутой. Надписи находятся на обеих ее сторонах. Вероятно, они образуют единый текст, но что он означает, пока не установлено. Специалисты смогли только идентифицировать иберийские символы. Предположительно, текст был создан между четвертым и третьим веками до нашей эры.

Фото: www.news.cn
Обнаружена неизвестная часть Великой китайской стены

При этом эксперты говорят, что это архаичное письме фонетически расшифровано. Это позволило расширить знания об иберийской культуре. К слову, подобные пластины, но с более поздними текстами, в руки ученых попадали и раньше. Однако, как правило, полиция изымала их у нелегальных торговцев. В данном случае подобная пластина впервые была обнаружена в ходе официальных раскопок.

"На территории этого памятника, видимо, находится один из самых больших на всем полуострове наборов текстов, выполненных на иберийском языке, - говорит Дэвид Киксал. - Свинцовые пластины для письма - явление, относительно обычное для памятников иберийской культуры. Пико-де-лос-Ахос - это город, расположенный на территории города Ятова. Он был населен как минимум с VII века до нашей эры и был заброшен между I веком до нашей эры и I веком нашей эры".

Несмотря на то, что фонетически символы удалось изучить, само сообщение не расшифровано. Ученые пока даже не могут сказать, в каком контексте его можно было бы понимать. Однако, по их мнению, скорее всего, это был религиозный текст, а не текст коммерческого или административного характера. Удалось расшифровать только одно слово - Торайбелес. Вероятно, так звали автора текста или человека, заказавшего его написание.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова
Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию