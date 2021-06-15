Найдена 2300-летняя свинцовая пластина с текстом на загадочном языке

В Испании многопрофильная исследовательская группа, составленная из сотрудников нескольких университетов, опубликовала исследование, в котором подробно описывается открытие и интерпретация свинцовой пластины с загадочным древним текстом.

Как сообщает Asociacion RUVID, речь идет о пластине, найденной при проведении раскопок в местечке Пико-де-лос-Ахос. Это один из самых важных памятников древней Иберии - так называлось государство иберов, племен, населявших тысячи лет назад территорию современной Испании.

Об этом воинственном народе известно не очень много. Особенно загадочным ученым представляется его язык. Вот и в данном случае эксперты, изучив свинцовую пластину, смогли сказать лишь то, что на ней выгравирована надпись, предположительно, на архаичном иберийском языке.

"Иберийский язык до сих пор невозможно перевести, но эксперты постепенно продвигаются к поиску слов для интерпретации того, к какому типу текстов относятся выполненные на нем тексты", - объясняет один из авторов исследовательской статьи Дэвид Киксал, профессор археологии.

Археологи пишут в своей работе, что свинцовая пластина была обнаружена изогнутой. Надписи находятся на обеих ее сторонах. Вероятно, они образуют единый текст, но что он означает, пока не установлено. Специалисты смогли только идентифицировать иберийские символы. Предположительно, текст был создан между четвертым и третьим веками до нашей эры.

При этом эксперты говорят, что это архаичное письме фонетически расшифровано. Это позволило расширить знания об иберийской культуре. К слову, подобные пластины, но с более поздними текстами, в руки ученых попадали и раньше. Однако, как правило, полиция изымала их у нелегальных торговцев. В данном случае подобная пластина впервые была обнаружена в ходе официальных раскопок.

"На территории этого памятника, видимо, находится один из самых больших на всем полуострове наборов текстов, выполненных на иберийском языке, - говорит Дэвид Киксал. - Свинцовые пластины для письма - явление, относительно обычное для памятников иберийской культуры. Пико-де-лос-Ахос - это город, расположенный на территории города Ятова. Он был населен как минимум с VII века до нашей эры и был заброшен между I веком до нашей эры и I веком нашей эры".

Несмотря на то, что фонетически символы удалось изучить, само сообщение не расшифровано. Ученые пока даже не могут сказать, в каком контексте его можно было бы понимать. Однако, по их мнению, скорее всего, это был религиозный текст, а не текст коммерческого или административного характера. Удалось расшифровать только одно слово - Торайбелес. Вероятно, так звали автора текста или человека, заказавшего его написание.