Треть жителей ЕС использовали связи для доступа к медуслугам в период COVID-19

Такие неприглядные для Брюсселя цифры "всплыли" в результате социологического опроса о коррупции в ЕС (Global Corruption Barometer - EU 2021), проведенного неправительственной организацией Transparency International среди 40 тысяч респондентов в 27 европейских странах.

"Результаты обнаруживают, что, по мнению почти трети людей, коррупция становится хуже в их странах. К тому же 44 процента считают, что она (ситуация с коррупцией - прим. "РГ") не улучшается, - пишут авторы исследования. - Является ли это восприятием государственной коррупции или безнаказанности за правонарушения, или использования личных связей при доступе к государственным услугам, результаты ставят под сомнение имидж ЕС как пространства честности. Они также призывают к немедленным и скоординированным действиям против растущей проблемы"

В абсолютных цифрах выявленная статистическая картина выглядит весьма любопытной, действительно подвергая сомнению общепринятые представления о "законопослушной единой Европе". Так, отвечая на поставленные в ходе соцопроса вопросы, 63 процента респондентов заявили о том, что коррупция в их национальных правительствах является главной проблемой, а 76 процентов уверены в том, что ситуация стагнирует или становится хуже.

Самой коррумпированной страной Евросоюза в исследовании Transparency International признан Кипр (65 процентов опрошенных считают именно так), а самой "прозрачной" в этом плане - Финляндия (16 процентов). При этом наибольший процент граждан, которые заявляют о конфликте интересов между государственным и частным секторами выявлен в Словении (70 процентов), а наименьший в Швеции (20 процентов).

"Граждане ЕС все больше внимания уделяют тесным отношениям между бизнесом и государством. Когда неясно, какие именно связи имеют политики с бизнес-сообществом, возникает риск того, что политика и нормативные акты разрабатываются в интересах узких частных интересов, а не общего блага, - указывают авторы соцопроса. - Мы обнаружили, что менее трети людей (30 процентов) считают, что их правительство учитывает их мнение при принятии решений. Около половины считают, что компании обычно используют взятки или связи для получения выгодных государственных контрактов и что крупные компании часто уклоняются от уплаты налогов. Поэтому неудивительно, что более половины людей в ЕС считают, что их правительство управляется частными интересами".

Ситуацию с недоверием граждан Европейского Союза собственным властям усугубляет многомиллиардные контракты, распределяемые Еврокомиссией в том числе и среди близких к брюссельской бюрократии компаний.

Показательно и отношение к различным сферам деятельности в Евросоюзе. В частности, наиболее коррумпированными жители стран ЕС считают парламентариев и депутатов (об этом заявили 28 процентов респондентов), руководителей бизнеса (25 процентов) и банкиров (23 процента). При этом больше всего доверия граждане единой Европы испытывают к полиции, судам и неправительственным организациям, считая их наименее коррупционоемкими сферами.