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15.06.2021 17:24
Рубрика: В мире

Президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию о союзничестве

Текст: Константин Волков
Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AFP Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AFP
Фото: Azerbaijani Presidential Press Office / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали 15 июня в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как заявил Алиев после подписания, "в этой декларации затронуты вопросы всех областей, в том числе вопросы обороны и взаимопомощи".

По его словам, документ отражает такие важные вопросы, как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические и торговые отношения, а также в сфере культуры, образования, спорта и энергетической безопасности. При этом главными вопросами он назвал сотрудничество двух государств в сфере оборонной промышленности и взаимную военную помощь.

Также Ильхам Алиев отметил, что существует очень много факторов, обеспечивающих единство Азербайджана и Турции, включая как исторические и культурные факторы, так и общие этнические корни, язык, а также национальные ценности и интересы. "На сегодняшний день на мировой арене мы показываем пример уникального союзничества, сотрудничества", - добавил он.

Эрдоган заявил, что Турция в скором времени намерена открыть генеральное консульство в Шуше, который перешел под контроль Азербайджана после боевых действий в Нагорном Карабахе.

Турецкий президент, находящийся с 14 июня с официальным визитом в Азербайджане, 16 июля намерен выступить в парламенте Азербайджана и побывать на матче сборных Турции и Уэльса в рамках Чемпионата Европы по футболу.

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