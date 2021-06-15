Принципиально новым в такой геополитической программе стало только пожелание Киева получить особое отношение со стороны МВФ. "Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики", - заявил Зеленский. Действительно, в этом году Украина должна вернуть МВФ почти 23 миллиарда долларов - две трети доходной части бюджета, и потому вопрос о возможности реструктуризации этой суммы уже поставлен Верховной радой. С другой стороны, страна, выпрашивающая у кредитора поблажек из-за якобы ведущейся ею войны, подобна алкоголику, обосновывающему коллекторам необходимость особого к себе отношения из-за длительного запоя. Поэтому, как полагают независимые украинские эксперты, вероятность реструктуризации, или отказа МВФ от дополнительных требований к незалежной, невелика: во-первых, мировые цены на сырье, в том числе основные украинские товарные позиции, стремительно растут, а во-вторых, в МВФ не читают украинские СМИ, где страна-должник седьмой год защищает "цивилизованный мир от российской угрозы". И значит, платить придется. Впрочем, еще есть надежда на некие американские деньги, на что недавно намекнули в Киеве.