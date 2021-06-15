"Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству", - отметил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. По мнению представителей партии, дело Медведчука может быть рассмотрено в ЕСПЧ в приоритетном порядке. Такое предположение было сделано в связи с тем, что скандал с попыткой давления украинских властей на лидера крупнейшей оппозиционной партии привлек внимание общественности не только на Украине, но и за ее пределами. Сам Медведчук находится под домашним арестом. Согласно решению суда, эта мера будет действовать до 9 июля. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Как говорят адвокаты, само дело было заведено с нарушениями процедуры.