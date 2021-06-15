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15.06.2021 18:49
Рубрика: В мире

Медведчук обратился за защитой в ЕСПЧ

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) с жалобой на незаконные действия украинской власти и политическое преследование. Он считает политически мотивированным возбужденное против него уголовное дело, поскольку представляемая им сила выступает против курса официальных властей Украины. По мнению Медведчука, его право на справедливый суд грубо нарушено, равно как право на свободу и личную неприкосновенность.

"Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству", - отметил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. По мнению представителей партии, дело Медведчука может быть рассмотрено в ЕСПЧ в приоритетном порядке. Такое предположение было сделано в связи с тем, что скандал с попыткой давления украинских властей на лидера крупнейшей оппозиционной партии привлек внимание общественности не только на Украине, но и за ее пределами. Сам Медведчук находится под домашним арестом. Согласно решению суда, эта мера будет действовать до 9 июля. Попытки оспорить это решение успехом не увенчались. Как говорят адвокаты, само дело было заведено с нарушениями процедуры.

Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики
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