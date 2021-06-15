В ЦБ оценили возможность легализации биткоина в РФ по примеру Сальвадора

Сальвадор, легализовавший оплату в биткоинах, не является примером для России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутата в Госдуме о черном рынке криптовалют.

"Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно, это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые - даже деньгами их не хочется называть - использовались для расчетов внутри страны, - сказала Набиуллина. - Я прошу не путать криптовалюты и цифровой рубль, это разные вещи. Цифровой рубль - это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная Центральным банком".

В России легализовано обладание цифровыми активами и криптовалютами, но не расчеты в таких валютах. Почти ни в одной стране они не допускаются как законное средство платежа, отметила Набиуллина. "Вот недавно Сальвадор допустил, но у них собственной валюты нет, я не думаю, что это для нас пример", - сказала глава ЦБ. При этом она признала, что рынок криптовалют достаточно сложно ограничивать на национальном уровне.

Вместо легализации криптовалют, которые выпускают анонимные лица, нужно дать гражданам и бизнесу удобные национальные средства платежа, цифровые технологии это позволяют, заключила Набиуллина.

Банк России планирует выпустить в обращение цифровой рубль в 2022 году.