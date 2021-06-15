Развитие саморегулирования предпринимательской деятельности продолжает оставаться эффективной формой взаимодействия бизнеса и государства.

В эпоху новой экономики саморегулирование становится одним из наиболее современных механизмов ответа на обостряющиеся вызовы модернизации и перехода контрольно-надзорных функций от государства к предпринимательскому сообществу.

По данным минэкономразвития, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 956 СРО. Из них 347 организаций, основанных на добровольном членстве, и 609 СРО - на обязательном членстве (в частности арбитражных управляющих, оценщиков, кадастровых инженеров, операторов электронных площадок, строителей и др.).

Растет как число компаний, входящих в СРО с обязательным членством, так и размер компенсационных фондов этих организаций. Совокупный объем фондов в 2020 году составил 137 миллиардов рублей. "Мы отмечаем рост компфондов за последние несколько лет. При этом 96 процентов совокупного размера компенсационных фондов приходится на три сферы - строительства, проектирования и изыскательских работ. Выплаты в прошлом году производились только в одной сфере - арбитражных управляющих", - сообщил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

В целом, как признают в профильном ведомстве, контроль со стороны СРО за деятельностью своих членов осуществляется достаточно эффективно, а система саморегулирования работает слаженно. В минувшем году СРО провели около 200 тысяч проверок своих членов, они охватили не менее 62 процентов совокупного количества членов СРО. Было выявлено около 80 тысяч нарушений, вынесено 87 тысяч мер дисциплинарного воздействия. При этом отличительной особенностью ковидного 2020 года стало значительное снижение - на 74 процента в сравнении с 2019 годом - проверок со стороны госорганов. Такое решение было принято в качестве одной из мер поддержки предпринимательства и ограничения плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий органами госвласти. Так, в 2020 году было проведено всего 100 таких проверок в отношении 71 СРО.

Совокупный объем компенсационных фондов СРО с обязательным членством составил в 2020 году 137 миллиардов рублей

В целом, как считает глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, 2020 год продемонстрировал, что институт саморегулирования способен наиболее эффективно справляться с кризисными ситуациями и вызовами времени. "Прошлый год показал, что профессиональное сообщество способно успешно действовать в кризисных ситуациях. Роль саморегулирования здесь очевидна. Еще один вызов - движение в рамках Парижского соглашения, когда к отраслевым стандартам выдвигаются новые требования. Формирование соответствующих стандартов "зеленой" повестки так, чтобы, с одной стороны, не впасть в разорение, а с другой - настроить свою отрасль в соответствии с международными требованиями и велением времени, кроме самих предпринимателей, никто не сможет", - подчеркнул он.

Особую роль саморегулирование играет и в поддержке малого и среднего бизнеса, уверен председатель комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов. По данным ОЭСР, на преодоление через бюрократические препоны компании тратят около 4 процентов от оборота. Но для малого бизнеса, по словам Сазонова, эта цифра в среднем в пять раз больше. Принятие единых стандартов и коллективная защита своих членов делает СРО инструментом дебюрократизации.

Саморегулирование стимулирует бизнес быть более открытым ради повышения качества продуктов и услуг

Еще одна сфера позиционирования СРО связана с исполнением целей регуляторной гильотины и трансфера ряда полномочий в сфере учета надзора и контроля от государства в адрес СРО. "Поэтому с 1 июля этого года, когда вступит в силу Федеральный закон N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", откроется окно возможностей, и уже сейчас стоит задуматься о том, какой спектр полномочий может быть делегирован в рамках предстоящих новаций", - напомнил эксперт.

Возможность развития СРО в сфере предпринимательства - это стимулирование открытости компаний ради улучшения качества продукции и услуг. Например, по данным Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств, сегодня лишь 5 процентов автосервисов получают от производителей должную техническую документацию для обслуживания автомобилей. Это вредит как предпринимателям, так и клиентам. Рыночный механизм конкуренции должен быть дополнен инструментами СРО по равному доступу своих членов к существующим технологиям. Открытости также способствуют и цифровые форматы, развитие цифровых платформ и реестров для сокращения транзакционных издержек.

Целесообразность включения механизмов саморегулирования в реформу надзорно-контрольных органов очевидна сегодня и государству, и предпринимательскому сообществу. При этом, как считает Николай Николаев, необходимо разработать новый закон о саморегулировании в самых разных его формах и ипостасях. "Сегодня с десяток отраслевых законов и сотня нормативных актов регулирует деятельность СРО в той или иной мере. Настало время воспринимать саморегулирование шире. Например, сейчас один из обязательных атрибутов СРО - это компенсационный фонд. А разве нельзя без него? Ведь есть страхование, фонды взаимного страхования, как некоммерческие формы. Парадоксально, но с 2007 года все законодательные попытки сводились к тому, чтобы отрегулировать саморегулирование. Надо дать возможность профессиональному сообществу самому обустраивать свою деятельность, а государству далее определять, на каком этапе передавать свои функции", - уверен глава Комитета ГД по природным ресурсам.