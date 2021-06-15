В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена

В среду, 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит пройдет по инициативе американской стороны. Стратегическая стабильность и информационная безопасность, взаимодействие по коронавирусу, Арктика и вопросы климата запланированы первыми темами для переговоров двух лидеров, рассказали в Кремле. При этом одним из главных достижений встречи может стать возвращение российского посла в США Анатолия Антонова в Вашингтон, а его американского коллеги Джона Салливана - в Москву.

Об этом на специальном брифинге для журналистов заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, для обсуждения двух президентов также согласованы вопросы региональной повестки дня.

"На десерт оставлены региональные проблемы: Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, на Корейском полуострове, Нагорный Карабах", - сообщил представитель Кремля. Он добавил, что в повестке встречи также значится Украина.

Кроме того, отдельно будут обсуждаться и "конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений". Представитель Кремля констатировал, что их много: американские санкции, неоправданные шаги США в отношении диппредставительств, которые функционируют сейчас в усеченном режиме. Будет обсуждаться в "том числе то, что американцы наших отлавливают по всем частям света", - добавил Ушаков.

При этом и Путин, и Байден на свое усмотрение могут затронуть любую тему и в любой очередности.

"Все договоренности, которые были достигнуты по формату и по повестке дня встречи остаются в силе", - заявил Ушаков журналистам на брифинге. По его словам, из несогласованных моментов остался лишь один - он касается итоговых документов саммита. В настоящее время переговоры по этому поводу ведутся по линии российского МИД и Госдепа США.

Ушаков подчеркнул, что вне зависимости от того, удастся ли достичь договоренностей по этому поводу, встреча будет "несомненно полезной". "Это будет сказываться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике, положение просто близкое к критическому и что-то в этом контексте, конечно, нужно делать", - уточнил Ушаков.

Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж - "прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров", отметил представитель Кремля. "Там же сооружен шатер для проведения пресс-конференции российского президента", - сказал Ушаков и напомнил, что в ходе подготовки встречи президентов США и России не была достигнута договоренность о проведении совместной пресс-конференции.

"Этим встреча отличается от других - вы помните, что даже в Хельсинки с Трампом (Дональд Трамп, бывший президент США - прим. "РГ") проводилась пресс-конференция", - сказал он и отметил, что раньше прежде всего американская сторона еще с советского периода выступала за проведение совместных пресс-конференций.

Владимир Путин прилетит в Женеву в день переговоров, и на вилле Ла Гранж его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Туда же прибывает Байден, после чего пройдет церемония совместного фотографирования.

Сами переговоры будут состоять из трех частей. Начнутся они с беседы в узком составе, на которой будут присутствовать кроме президентов глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. "А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить тет-а-тет - это от них зависит", - добавил Ушаков.

Переговоры в расширенном составе пройдут в два раунда с перерывом на чай. По итогам оба президента дадут отдельные пресс-конференции.

Интересно, что в составе российской делегации в Женеву на переговоры также прилетит российский посол в США Анатолий Антонов. С американской стороны будет присутствовать его коллега - посол США в России Джон Салливан.

"Сейчас складывается впечатление, что послы перепутали место своей работы. Такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся туда, где должны работать", - сказал Ушаков и добавил, что это может произойти сразу после женевского саммита. В случае если такое решение состоится, то оно будет "грандиозным достижением", подчеркнул Ушаков.

Напомним, что российский посол в США Анатолий Антонов и его американский коллега, посол США в России Джон Салливан, вернулись на родину для консультаций еще в марте и апреле.