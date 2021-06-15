В Microsoft назвали дату "похорон" Windows 10

Октябрь 2025 года станет важной вехой в истории новейшей операционной системы Windows 10. Именно в этот месяц, 14 числа, корпорация Microsoft прекратит выпуск обновлений для своей прорывной операционки.

Запуск Windows 10 состоялся в июле 2015 года, то есть ее жизненный цикл превысит десять лет.

При этом совсем скоро Microsoft собирается представить платформу нового поколения - по слухам, она получит название Windows 11 и обновленный интерфейс, который обещает стать самым грандиозным нововведением за последние несколько лет.

Помимо редизайна, новых иконок и окон, Windows может ждать функция запуска Android-приложений и другие фичи.