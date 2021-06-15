У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Microsoft назвали дату "похорон" Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
15.06.2021,  
17:53
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Октябрь 2025 года станет важной вехой в истории новейшей операционной системы Windows 10. Именно в этот месяц, 14 числа, корпорация Microsoft прекратит выпуск обновлений для своей прорывной операционки.

Запуск Windows 10 состоялся в июле 2015 года, то есть ее жизненный цикл превысит десять лет.

Определены лучшие смартфоны в России. Самый дешевый - 7 тысяч рублей

При этом совсем скоро Microsoft собирается представить платформу нового поколения - по слухам, она получит название Windows 11 и обновленный интерфейс, который обещает стать самым грандиозным нововведением за последние несколько лет.

Помимо редизайна, новых иконок и окон, Windows может ждать функция запуска Android-приложений и другие фичи.

Microsoft
Фото: Сайт Xbox
S.T.A.L.K.E.R. 2: дата выхода, системные требования, трейлер и цена 14.06.2021
Microsoft перестала обновлять Windows 10 08.06.2021
Новая Windows и упрощение программирования: Главное с конференции Microsoft 26.05.2021
Windows
Microsoft автоматически обновила Windows 10 07.06.2021
В Windows появились кардинально новые иконки. Как они выглядят 07.05.2021