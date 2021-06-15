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15.06.2021 21:08
Рубрика: Общество

В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок

Текст: Константин Волков

По всему миру каждый день люди используют 7 миллиардов масок для защиты от коронавируса. Такие данные опубликованы в докладе итальянского подразделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), увидевшего свет 15 июня.

Фото: pixabay.com
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По информации авторов доклада, только в ЕС каждый день используют порядка 900 миллионов масок, это примерно 2700 тонн отходов, которые практически не утилизируются и не перерабатываются из-за опасения заражения и сложностей с переработкой искусственного волокна, из которого сделаны маски.

Множество выброшенных одноразовых масок попадают в моря и океаны, где плавают наверху или в толще воды, создавая угрозу для морских обитателей.

Плюс к этому, сказано в докладе, в пандемию снова выросло количество используемой одноразовой пластиковой упаковки. Как сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, самые распространенные пластиковые отходы в море - это одноразовые полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, контейнеры и столовые приборы для еды "на вынос", а также различная упаковка для пищевых продуктов.

Общество Экология Пандемия коронавируса COVID-19

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