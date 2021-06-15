Российские суда, оснащенные беспилотными технологиями, уже этой осенью первыми в мире смогут получать официальный статус морского автономного надводного флота.

Как было объявлено на Международном научном форуме "Каспий 2021", Россия сегодня лидирует как по части внедрения технологий в сфере безэкипажного мореплавания, так и законодательного регулирования.

- За последние два года в сфере безэкипажных морских технологий был сделан, не побоюсь этого громкого слова, прорыв. Мы первыми в мире создали полный комплекс и технических, и правовых условий, чтобы можно было применять автономные суда в портовом, рыболовном и в целом ряде других направлений вплоть до досугового флота. Это позволит существенно повысить безопасность мореплавания и эффективность работы судоходных компаний, - заявил гендиректор отраслевого центра MariNet, поддерживающего развитие высоких технологий для морской отрасли в рамках проекта Национальной технологической инициативы, Александр Пинский.

Еще в декабре 2020 года в России было принято положение, которое ввело в торговом мореплавании понятие автономного и полуавтономного судов - самоходного, частично или полностью управляемого без участия экипажа на борту. Сейчас готов к рассмотрению Госдумой ФС РФ федеральный законопроект, который вводит в мореплавание новое понятие - внешний экипаж. Это сотрудники, дистанционно управляющие судном, но не просто операторы, а люди с опытом работы на флоте в должности капитана или старпома.

Как отметил на форуме президент Ассоциации международного морского права, завкафедрой Юридического института Российского университета транспорта Василий Гуцуляк, содержание судового экипажа - вторая после топлива статья расходов для судовладельцев. В мире примерно 50 тысяч портовых судов, на которых работают около миллиона человек экипажа, поэтому судовладельцы заинтересованы в сокращении персонала.

В законе появится понятие "внешний экипаж" - те, кто дистанционно управляет морским судном

В то же время сфера мореплавания сталкивается с нехваткой специалистов. По данным Международной палаты судоходства, к 2025 году дефицит кадров составит 150 тысяч человек. В то же время 80 процентов аварий в морской зоне происходят по вине человека. Эти факторы привели к необходимости активного внедрения беспилотных судов. По словам Василия Гуцуляка, уже в этом году в российских портах заработают шесть автобуксиров для обслуживания судов.

Ученые Астраханского госуниверситета представили на форуме новую разработку - цифровые модели исследовательских судов, способных целый год работать в открытом океане без присутствия человека на борту. Суда-роботы будут собирать данные об акватории - от розливов нефти до глубины моря - и передавать их людям по спутниковой связи.

- На их корпусах есть сенсорные датчики с машинным зрением, а в бортовом компьютере запрограммирована искусственная нейросеть, - рассказал "РГ" проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ Алексей Титов. - Также можно будет размещать роботов-пассажиров: для взятия проб воды и исследования морского дна или чтобы делать съемки с воздуха. Мы уже нашли потенциальных заказчиков, которые занимаются разработкой углеводородов на Северном Каспии. Они готовы покупать данные, собираемые нашими морскими роботами, так как это значительно сокращает расходы по сравнению с проведением исследований с использованием традиционных судов.