Новости

Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация 00:54
Сегодня пройдет ЕГЭ по обществознанию 00:11
Двое украинских военных в Донбассе пострадали от взрыва 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 35 человек 14.06.2021
Ученые предупредили об эффекте домино от потепления всего на 2 градуса 14.06.2021
ВОЗ сообщила о миокардите после вакцинации препаратом Pfizer 14.06.2021
Захарова оценила поведение журналистов "Би-би-си" в Минске 14.06.2021
В московском метро погибла девушка 14.06.2021
На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями 14.06.2021
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 14.06.2021
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 14.06.2021
Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре 14.06.2021
Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 14.06.2021
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 14.06.2021
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 14.06.2021
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 14.06.2021
В Москву идет 32-градусная жара 14.06.2021
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 14.06.2021
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 14.06.2021
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 14.06.2021
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 14.06.2021
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 14.06.2021
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 14.06.2021
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 14.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 23:27
Рубрика: Экономика

Без капитана

Автономные суда готовы выйти в море
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Российские суда, оснащенные беспилотными технологиями, уже этой осенью первыми в мире смогут получать официальный статус морского автономного надводного флота.

Как было объявлено на Международном научном форуме "Каспий 2021", Россия сегодня лидирует как по части внедрения технологий в сфере безэкипажного мореплавания, так и законодательного регулирования.

Фото: iStock
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог

- За последние два года в сфере безэкипажных морских технологий был сделан, не побоюсь этого громкого слова, прорыв. Мы первыми в мире создали полный комплекс и технических, и правовых условий, чтобы можно было применять автономные суда в портовом, рыболовном и в целом ряде других направлений вплоть до досугового флота. Это позволит существенно повысить безопасность мореплавания и эффективность работы судоходных компаний, - заявил гендиректор отраслевого центра MariNet, поддерживающего развитие высоких технологий для морской отрасли в рамках проекта Национальной технологической инициативы, Александр Пинский.

Еще в декабре 2020 года в России было принято положение, которое ввело в торговом мореплавании понятие автономного и полуавтономного судов - самоходного, частично или полностью управляемого без участия экипажа на борту. Сейчас готов к рассмотрению Госдумой ФС РФ федеральный законопроект, который вводит в мореплавание новое понятие - внешний экипаж. Это сотрудники, дистанционно управляющие судном, но не просто операторы, а люди с опытом работы на флоте в должности капитана или старпома.

Как отметил на форуме президент Ассоциации международного морского права, завкафедрой Юридического института Российского университета транспорта Василий Гуцуляк, содержание судового экипажа - вторая после топлива статья расходов для судовладельцев. В мире примерно 50 тысяч портовых судов, на которых работают около миллиона человек экипажа, поэтому судовладельцы заинтересованы в сокращении персонала.

В законе появится понятие "внешний экипаж" - те, кто дистанционно управляет морским судном

В то же время сфера мореплавания сталкивается с нехваткой специалистов. По данным Международной палаты судоходства, к 2025 году дефицит кадров составит 150 тысяч человек. В то же время 80 процентов аварий в морской зоне происходят по вине человека. Эти факторы привели к необходимости активного внедрения беспилотных судов. По словам Василия Гуцуляка, уже в этом году в российских портах заработают шесть автобуксиров для обслуживания судов.

Ученые Астраханского госуниверситета представили на форуме новую разработку - цифровые модели исследовательских судов, способных целый год работать в открытом океане без присутствия человека на борту. Суда-роботы будут собирать данные об акватории - от розливов нефти до глубины моря - и передавать их людям по спутниковой связи.

Фото: РИА Новости
Российские беспилотники оснастят сверхточной автономной навигацией

- На их корпусах есть сенсорные датчики с машинным зрением, а в бортовом компьютере запрограммирована искусственная нейросеть, - рассказал "РГ" проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ Алексей Титов. - Также можно будет размещать роботов-пассажиров: для взятия проб воды и исследования морского дна или чтобы делать съемки с воздуха. Мы уже нашли потенциальных заказчиков, которые занимаются разработкой углеводородов на Северном Каспии. Они готовы покупать данные, собираемые нашими морскими роботами, так как это значительно сокращает расходы по сравнению с проведением исследований с использованием традиционных судов.

Экономика Транспорт Водный транспорт

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит