В России стартовал федеральный проект "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту". Его организатором выступит минэкономразвития", а оператором - президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования хакатонов. Они предусматривают, что средства субсидии можно расходовать на подготовку самих конкурсов и лекций, выплаты призерам и победителям, обслуживание рабочих мест, закупку программного обеспечения и другие цели.

"Хакатон - это соревнование для разработчиков, где они за короткое время (обычно за два дня. - "РГ") создают технологичные проекты. Разные IT-специалисты - разработчики, дата-сайентисты, дизайнеры, маркетологи, продакт-менеджеры - работают сообща, чтобы решить задачу от заказчика: создать новый продукт или улучшить готовый", - рассказывает руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Впервые понятие "хакатон" появилось в 1999 г. Его независимо друг от друга начали употреблять разработчики OpenBSD и Sun Microsystems. В OpenBSD собралось десять разработчиков, чтобы написать вместе программу для криптографии. В том же году в Sun термин прозвучал на конференции JavaOne, где на языке Java требовалось написать программу, которая свяжет по инфракрасному порту пользователей PalmV. Массово на рынок хакатоны пришли в 2000-х гг., когда на них обратил внимание бизнес. Они стали способом быстрой разработки новых решений, в которые можно инвестировать. На хакатонах были созданы действительно успешные компании - например, GroupMe появилась на хакатоне конференции TechCrunch Disrupt 2010, а в 2011 году она была куплена Skype за $85 млн. Корпорации типа Microsoft, Google, Facebook регулярно проводят хакатоны. В России от тренда не отстают Яндекс, Mail.ru Group, Лаборатория Касперского, Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Тинькофф и другие.

"Хакатоны проводятся в различных технологических отраслях: робототехника, прототипирование, промышленный дизайн, разработка конструкторского образца. Есть хакатоны для решения образовательных или социальных целей, но чаще всего задачей является создание полноценного программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован на определенной области, релевантной теме хакатона, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе (API). В России - это один из самых востребованных и часто проводимых форматов в рамках различных технологических событий", - рассказывает руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" ИТ-кластера Фонда "Сколково" Павел Кривозубов.

Директор по цифровой трансформации S8 Capital Андрей Кондратьев считает, что хакатон и сам формат его проведения отлично решают вопрос как поиска и взращивания новых талантливых сотрудников, так и рождения новых идей, тестирования креативных гипотез и создания инновационных продуктов и сервисов. В госсекторе такие марафоны позволяют выявить самых быстрых и талантливых экспертов, это означает, что если государство будет работать с такими сотрудниками, получит преимущество, которое позволит им опережать частный бизнес в темпах развития.

"Государству особенно ценен такой подход, потому что государственные институты, как правило, заинтересованы в динамичных процессах, и такой тип ускоренного решения задач был бы к месту. Кроме того, это крайне мобильный процесс, который позволяет привлекать молодых и талантливых специалистов, дает им проявить себя и раскрыть свой потенциал", - считает управляющий директор TWIGA Россия Сергей Оганджанян.

Хакатоны интересны государству, как и любому крупному заказчику, считает Кривозубов. "Задача государственного масштаба - сделать страну интересной для высококлассных специалистов со всего мира и остановить утечку мозгов", - добавляет основатель Involta Алекс Концов.

Ярким примером того, как государство использует хакатоны, можно считать опыт Москвы. Город проводит такие соревнования с 2019 года для поддержки IT-команд. "Кроме денежных призов участники хакатонов имеют возможность создать за ограниченный период времени актуальные для города цифровые продукты и получить оценку экспертного сообщества. Многие команды после хакатонов продолжают взаимодействовать с городскими структурами, попадают к ним на стажировку или трудоустраиваются. В свою очередь структуры правительства Москвы получают воронку актуальных для них цифровых решений, с которыми могут работать и в дальнейшем", - говорит Фурсин.

В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" до 2024 года на проведение хакатонов и лекций планируется направить 985 млн руб., включая внебюджетное финансирование в размере 283 млн. При этом до 2024 года в каждом регионе страны должно пройти не менее одной лекции и регионального хакатона. В целом по стране - не менее семи международных хакатонов, а также не менее трех на уровне каждого федерального округа.