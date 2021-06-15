В Рособрнадзоре озвучили предварительные итоги первых четырех прошедших Единых госэкзаменов. Напомним, на сегодняшний день выпускники уже сдали большую часть ЕГЭ: географию, литературу, русский язык, химию, профильную математику, историю, физику и обществознание. Впереди - иностранные языки, биология и информатика.

В этом году ребята сдают ЕГЭ на том же уровне, что и их "коллеги" прошлым летом, отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Падения результатов, которое прогнозировали некоторые эксперты, ссылаясь на пандемию и дистанционное обучение, не произошло. А кое-где есть даже рост. И это, отметил глава Рособрнадзора, большое достижение.

- Признаюсь, опасения были и у нас, волновались - ведь в некоторых регионах, в том числе и в Москве, в самом начале учебного года старшеклассникам пришлось учиться онлайн, - сказал Музаев. - Ребята справились, но кроме них, на высоте были и наши учителя: не было ни одного случая отказа от работы, даже когда началось очное обучение и для многих педагогов в возрасте были риски.

Итак, по 4 предметам - химии, литературе, географии и русскому языку - в этом году выдающиеся знания показали 5609 человек. Это "золотой фонд", те, кто получил на экзамене 100 баллов. Им уже открыт путь в выбранный вуз по профилю экзамена. Кстати, в некоторых регионах стобалльникам положены денежные выплаты. Более 212 тысяч человек по итогам 4 первых экзаменов получили высокие баллы - 81 и выше.

Пройдемся по предметам. Химия: средний тестовый балл 53,8, высокие баллы получили почти 11,5 тысячи школьников. Литература: средний тестовый балл сохранился на уровне прошлого года - 66. Сто баллов - у 1355 человек, 81 и выше получили более 10 тысяч. А прошлым летом таких было на тысячу меньше. Рост, несмотря на "удаленку"!

География: средний тестовый балл тоже не изменился - 59. Сто баллов заработали 120 выпускников, более полутора тысяч - среди высокобалльников. И тут рост по сравнению с 2020 годом: тогда высокие баллы получили 1388 человек. Русский язык: тут высокий средний балл - 71,4, стобалльников - 3,5 тысячи, высокобалльников - почти 189 тысяч. По сравнению с прошлым годом это на 10 с лишним тысяч больше.

- В пандемийный год это очень высокие результаты, - подчеркнул Анзор Музаев.

Снижения результатов, которое прогнозировали некоторые эксперты, не произошло

Тем не менее с 31 мая по 11 июня с экзаменов было удалено 570 нарушителей. У тех, кого "накрыли" на ЕГЭ по русскому, еще есть шанс пересдать экзамен, чтобы получить аттестат. А вот остальным не повезло: в этом году им сдавать ЕГЭ уже не светит. За свою изобретательность придется ждать целый год. А изобретательность порой удивляет. Кроме традиционных "шпор" на ладошке, микроконспектов и мобильников, Анзор Музаев рассказал, например, о камере, вмонтированной в пуговицу рубашки.

- За мобильные телефоны удален 241 человек, за шпаргалки - 266, 63 - за иные нарушения, - уточнил Музаев.

Тех, кто не смог преодолеть минимальный порог по каждому предмету, не много. Так, на экзамене по русскому языку таких менее процента, географию не осилили 5,3%, с литературой не справились 3,3%.

Все участники экзаменов 31 мая (литература, география, химия) получат свои результаты не позднее 17 июня.

Те, кто сдавал русский язык 3 июня, узнают свои баллы не позднее 22 июня, кто писал этот же экзамен 4 июня - узнают все самое важное не позднее 23 июня.