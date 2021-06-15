В Росреестре разъяснили порядок оформления земли под гаражом

Так, с 1 сентября вступает в силу закон, который позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность гараж и землю под ним. Он распространяется на постройки, возведенные до 2004 года, то есть - до введения в действие нового градостроительного кодекса.

Как следует из методических рекомендаций, сначала нужно разобраться, распространяется ли гаражная амнистия на сам гараж: убедиться, что тон капитальный, уточнить дату постройки.

Затем необходимо собрать все документы, которые есть на гараж у владельца. Это может быть решение любого органа власти (в том числе - советской) или решение предприятия, подтверждающее, выделение земельного участка под гараж. Нужны также справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе, решение общего собрания гаражного кооператива, на основании которого был выделен гараж. У владельца должен быть старый технический паспорт, который заказывался для технической инвентаризации, документы о подключении к электрическим сетям. Если гараж был оформлен на умершего родственника, потребуются документы о наследстве, а в случае приобретения его у другого владельца - договор купли-продажи.

Важно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учёте. Если нет, Росреестр предлагает воспользоваться помощью кадастрового инженера, чтобы подготовить схему расположения земельного участка. Это можно сделать и самостоятельно.

Схему нужно направить на утверждение в городскую администрацию, если гараж находится на муниципальной земле, в региональный орган власти - если на региональной, и в Росимущество в том случае, если земля под гаражом федеральная. Решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка поступит через 30 дней.

После этого кадастровый инженер подготовит межевой план земельного участка и технический план гаража.

Эти документы через МФЦ или в электронном виде отправляются в Росреестр, чтобы поставить земельный участок на государственный кадастровый учет. Будущему собственнику придет выписка из ЕГРН.

И, наконец, когда на руках решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и технический план на гараж, можно завершить оформление прав и на земельный участок, и на гараж.

"Направьте эти документы официально в администрацию, они станут основанием для того, чтобы было принято решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно", - говорится в методических рекомендациях.