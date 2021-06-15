В России начали переработку каменной ваты

Новости

Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация 00:54
Сегодня пройдет ЕГЭ по обществознанию 00:11
Двое украинских военных в Донбассе пострадали от взрыва 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 35 человек 14.06.2021
Ученые предупредили об эффекте домино от потепления всего на 2 градуса 14.06.2021
ВОЗ сообщила о миокардите после вакцинации препаратом Pfizer 14.06.2021
Захарова оценила поведение журналистов "Би-би-си" в Минске 14.06.2021
В московском метро погибла девушка 14.06.2021
На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями 14.06.2021
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 14.06.2021
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 14.06.2021
Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре 14.06.2021
Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 14.06.2021
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 14.06.2021
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 14.06.2021
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 14.06.2021
В Москву идет 32-градусная жара 14.06.2021
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 14.06.2021
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 14.06.2021
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 14.06.2021
Путин прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске 14.06.2021
В "Спартаке" объяснили, почему назначили Виторию главным тренером 14.06.2021
Путин выразил свое отношение к движению Black Lives Matter 14.06.2021
На Ставрополье 15-летний водитель мопеда погиб в ДТП 14.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
14.06.2021 23:37
Рубрика: Общество

Срок службы - бесконечность

В России начали переработку каменной ваты
Текст: Мария Голубкова, Санкт-Петербург
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
России необходимо активно включиться в общемировой тренд энергоэффективности и заботы о природе. На своем уровне это может делать практически каждая компания.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости www.ria.ru

Ответственный и эффективный бизнес сегодня немыслим без программы устойчивого развития, охватывающей все стадии жизненного цикла продукта, условия его производства, комфорт сотрудников и заботу об окружающей среде.

Фото: Пресс-служба Henkel Russia
Henkel достигла ощутимых результатов в применении "зеленых" технологий

К примеру, завод компании ROCKWOOL в Выборге с 2020 года принимает на переработку остатки фасадной и кровельной теплоизоляции из каменной ваты, образующиеся после монтажа или ремонта конструкций, а также субстраты из агропромышленных комплексов. Вторичная переработка уменьшает количество мусора: раньше он отправлялся на полигоны, а теперь возвращается на производство. Проект получил название Second life - "Вторая жизнь".

- Производителям монтажных и ремонтных работ не нужно утилизировать строительные остатки, можно привезти материалы на завод производителя - это удобно и экономически выгодно. Предназначенные для захоронения отходы превращаются в перспективный источник сырьевых материалов, - поясняет Денис Романов, управляющий заводом компании ROCKWOOL в Выборге. - Срок службы каменной ваты составляет не менее 50 лет, а с внедрением технологии переработки стремится к бесконечности.

В 2016 году компания взяла на себя обязательства по выполнению 10 из 17 целей устойчивого развития ООН. Каменная вата изначально позволяет экономить ресурсы планеты: за счет качественного утепления здания потребляют меньше энергии на отопление и кондиционирование. Чем меньше энергии потребляет человечество, тем меньше оставляемый углеродный след и негативное воздействие на природу.

Вторичная переработка уменьшает количество мусора, который раньше отправлялся на полигоны

По данным ROCKWOOL потенциал энергоэффективности в жилищном секторе в ЕС достигает 60 процентов. В России, где 90 процентов домов были построены до 1994 года, реновации зданий тоже необходимо уделять внимание. Для строительства и реконструкции зданий, утепления фасадов и кровель, звукоизоляции и огнезащиты сегодня активно используется каменная вата.
Инвестиции в переработку отходов составят в этом году 30 млрд рублей

- Материалы из каменной ваты востребованы в новых проектах, программах по капитальному ремонту и реновации. Пример - реставрационный проект "Никольские ряды" в Санкт-Петербурге, при реконструкции объекта использовалась техническая изоляция ROCKWOOL. В частном домостроении наша продукция также пользуется спросом - потребители все чаще отдают предпочтение каменной вате для звукоизоляции квартир, утепления дачи, - подчеркивает Романов.

Как отмечают в компании, ее специалисты готовы делиться экспертизой и открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами:

- Экологичные производства - часть новой модели развития мира, которая основана на циклической экономике, сохранении природного капитала и выпуске положительно влияющей на общество продукции, - считают в ROCKWOOL. - Совместно мы способны построить устойчивое будущее для следующих поколений.

Общество Экология

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию