В России начали переработку каменной ваты

России необходимо активно включиться в общемировой тренд энергоэффективности и заботы о природе. На своем уровне это может делать практически каждая компания.

Ответственный и эффективный бизнес сегодня немыслим без программы устойчивого развития, охватывающей все стадии жизненного цикла продукта, условия его производства, комфорт сотрудников и заботу об окружающей среде.

К примеру, завод компании ROCKWOOL в Выборге с 2020 года принимает на переработку остатки фасадной и кровельной теплоизоляции из каменной ваты, образующиеся после монтажа или ремонта конструкций, а также субстраты из агропромышленных комплексов. Вторичная переработка уменьшает количество мусора: раньше он отправлялся на полигоны, а теперь возвращается на производство. Проект получил название Second life - "Вторая жизнь".

- Производителям монтажных и ремонтных работ не нужно утилизировать строительные остатки, можно привезти материалы на завод производителя - это удобно и экономически выгодно. Предназначенные для захоронения отходы превращаются в перспективный источник сырьевых материалов, - поясняет Денис Романов, управляющий заводом компании ROCKWOOL в Выборге. - Срок службы каменной ваты составляет не менее 50 лет, а с внедрением технологии переработки стремится к бесконечности.

В 2016 году компания взяла на себя обязательства по выполнению 10 из 17 целей устойчивого развития ООН. Каменная вата изначально позволяет экономить ресурсы планеты: за счет качественного утепления здания потребляют меньше энергии на отопление и кондиционирование. Чем меньше энергии потребляет человечество, тем меньше оставляемый углеродный след и негативное воздействие на природу.

Вторичная переработка уменьшает количество мусора, который раньше отправлялся на полигоны

По данным ROCKWOOL потенциал энергоэффективности в жилищном секторе в ЕС достигает 60 процентов. В России, где 90 процентов домов были построены до 1994 года, реновации зданий тоже необходимо уделять внимание. Для строительства и реконструкции зданий, утепления фасадов и кровель, звукоизоляции и огнезащиты сегодня активно используется каменная вата.

- Материалы из каменной ваты востребованы в новых проектах, программах по капитальному ремонту и реновации. Пример - реставрационный проект "Никольские ряды" в Санкт-Петербурге, при реконструкции объекта использовалась техническая изоляция ROCKWOOL. В частном домостроении наша продукция также пользуется спросом - потребители все чаще отдают предпочтение каменной вате для звукоизоляции квартир, утепления дачи, - подчеркивает Романов.

Как отмечают в компании, ее специалисты готовы делиться экспертизой и открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами:

- Экологичные производства - часть новой модели развития мира, которая основана на циклической экономике, сохранении природного капитала и выпуске положительно влияющей на общество продукции, - считают в ROCKWOOL. - Совместно мы способны построить устойчивое будущее для следующих поколений.